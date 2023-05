Scambio secco con Zielinski, l’Inter ‘provoca’ il Napoli

L’Inter è pronta a rispondere al Napoli con una controfferta provocatoria: De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su un gioiellino dell’Inter, e Marotta potrebbe chiedergli in cambio Piotr Sebastian Zielinski

Sembra che il Napoli sia molto interessato a Giovanni Fabbian. L’Inter difficilmente venderebbe il ragazzo d’oro che ha stupito in B a Aurelio De Laurentiis. Così, c’è chi pensa che Marotta potrebbe rispondere al patron azzurro con una doppia proposta provocatoria.

La richiesta per Fabbian, in questo senso, potrebbe essere di 30 milioni o di una contropartita. L’Inter, insomma potrebbe chiedere uno scambio secco con Zielinski. Parliamo di provocazione bella e buona, perché la dirigenza azzurra, ovviamente, non potrebbe mai accettare simili controproposte.

Ma la posizione dell’Inter è chiara: Marotta non svendere Fabbian e intende allontanare i club che pensano di poterlo prendere a poco. Il centrocampista classe 2003 è reduce da un campionato giocato soprattutto nella prima parte ad altissimi livelli. Filippo Inzaghi, che lo allena alla Reggina, ne avrà parlato sicuramente con il fratello Simone.

Le prestazioni e goal del giovane centrocampista, arrivato in Calabria la scorsa estate in prestito dall’Inter, ha coinvolto l’attenzione di tanti osservatori, italiani e inglesi. Simone Inzaghi lo ha studiato attentamente, e sembra interessato a farlo crescere.

Idea scambio secco con Zielinski: l’Inter difende Fabbian dall’assalto del Napoli

Otto reti in serie B, per un esordiente del 2003, sono tantissimi, soprattutto quando si parla di un centrocampista. In più Fabbian si è dimostrato un giocatore duttile e adattabile a più posizioni. Su di lui ci sono la Roma, l’Atalanta, la Lazio, il Napoli e il Chelsea.

Il Napoli, a oggi, è la squadra più interessata. De Laurentiis vorrebbe prenderlo, investendo una decina di milioni. Ma la valutazione di base nerazzurra è di 15 milioni, anche se l’Inter preferirebbe difendere l’investimento mandandolo ancora in prestito o associandolo alla prima squadra come jolly.

Zielinski, che è in scadenza con il Napoli nel giugno del 2024, non è un incedibile per i partenopei. De Laurentiis non vorrebbe perderlo a zero l’anno prossimo, quindi saranno ascoltate tutte le offerte provenienti dal mercato. La valutazione è di almeno 35 milioni.

E pare che De Laurentiis abbia già individuato un possibile sostituto in Lazar Samardžić, ventunenne tedesco naturalizzato serbo dell’Udinese. Un ragazzino che costa caro: i bianconeri pretendono 30 milioni.

Lazio, Inter e Juve sul polacco del Napoli

Lazar, descritto quest’anno come un esponente di un ruolo ormai in via d’estinzione, cioè quello del genio, piace a Spalletti (che però potrebbe andar via da Napoli) e a Giuntoli (idem). E per questo De Laurentiis sarebbe pronto ad acquistarlo in caso di cessione del centrocampista polacco. Già in passato Zielinski è stato vicino all’Inter…

Piotr Zielinski, a detta di molti esperti del mercato, potrebbe dunque lasciare al termine di questa stagione il Napoli. Acquistato dall’Udinese nel 2016, dopo due anni di prestito all’Empoli, il polacco si è distinto come centrocampista affidabile e anche come uomo spogliatoio.

Maurizio Sarri lo ha chiesto esplicitamente a Lotito. E sempre Sarri è anche interessato a Fabbian. Poi, pare che anche Agnelli abbia dato il suo ok per avvicinare Zielinski e provare a prenderlo, se non ora, a zero la prossima stagione.

L’Inter, che si sente abbastanza coperta a centrocampo (l’anno prossimo torneranno appunto dai prestiti Fabbian e Agoumé, in sostituzione dello svincolabile Gagliardini), lo prenderebbe in considerazione solo in cessione di Brozovic, ma non al prezzo richiesto da De Laurentiis.