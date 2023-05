Sponsor a sorpresa, 100 milioni: “Promuoviamo l’interattività”

L’offerta da non credere lanciata da un potenziale sponsor ‘inatteso’ per convincere l’Inter: “Noi come loro, penetriamo i mercati verticali”

L’Inter ha conquistato la finale di Champions League, da disputare nell’iconico scenario dello Stadio Ataturk di Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola, per rinnovare orgoglio e motivazioni in Europa.

Ma sotto il profilo che trascende il carattere dei risultati sportivi, per la dirigenza nerazzurra si è trattato di una vittoria anche per l’ampio margine di ricavi che hanno risollevato le casse societarie in vista del risanamento del debito maturato nei confronti del fondo statunitense Oaktree. Saranno circa 80 milioni ad alimentare le speranze del futuro.

Intanto si cerca di capire ancora come sbloccare la delicata questione che ha coinvolto il vecchio sponsor di maglia, Digitalbits, nelle inadempienze sui versamenti delle rate basilari previste da contratto di sponsorship col club nerazzurro. Come accaduto anche per la Roma, l’Inter ha infatti diritto ad una cospicua somma da circa 8 milioni. Tutto, a fine stagione, dovrà tornare per far quadrare i conti.

Non sentendosi più rappresentata, la società ha dunque stabilito di rimuovere l’effigie dell’ex sponsor dalle divise ufficiali di tutte le formazioni nerazzurre, dalle Prime Squadre maschile e femminile passando per i settori giovanili. Mossa necessaria, per salvaguardare l’immagine e la storia del club. Al contempo, la dirigenza è tornata attiva sul mercato imprenditoriale internazionale a caccia del sostituto ideale. Una società che a sua volta possa promettere all’Inter un progetto solido, durevole, incentrato sulla crescita reciproca.

Ad aver recepito l’appello è stato My.Club, nella totale sorpresa dell’ambiente. Il colosso telematico, nato come piattaforma destinata a servizi di intrattenimento per adulti, ha presentato un’offerta da circa 100 milioni di euro. Conferme sono arrivate dal vicepresidente della società, Mike Ford, come riportato dal ‘Daily Mail’.

Inter-My.Club, sponsorship inedita: il rilancio sul mercato europeo

L’intenzione primaria resta quella di condividere una visione comune verso il successo. “Ci occupiamo di penetrare i mercati verticali. Come i giocatori dell’Inter fanno con le difese avversarie per segnare grandi gol, noi stiamo cercando di fare lo stesso“, ha dichiarato Ford in un intervento successivo per il quotidiano inglese del ‘Mirror’.

Obiettivo è poi sfruttare l’impatto mediatico che il club nerazzurro sta maturando in queste ore in vista della disputa della finale di Champions, scenario ideale: “Vorremmo sponsorizzarli mentre conquistano la competizione. Per loro significherebbe accrescere la loro visibilità a livello internazionale, promuovendone l’interattività e coinvolgimento. Sarebbe bello vedere Lautaro Martinez come volto di un nostro video dopo la vittoria contro il Manchester City“, ha poi concluso il vicepresidente di My.Club.

In termini di concretezza, però, l’offerta proposta non sarebbe poi così tanto conveniente. I 100 milioni andrebbero infatti distribuiti in una fascia temporale estremamente ampia pari a sei anni, risultando dispersiva e inconsistente. Pertanto non è detto che venga presa seriamente in considerazione.