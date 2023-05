100 milioni Milan, Maldini ‘scippa’ l’Inter

L’accesso in Champions League sarà la discriminante del prossimo calciomercato per tutti i top-club italiani. Per esempio, il Milan, con il piazzamento fra le prime quattro, potrebbe poter sfruttare 100 milioni da investire per nuovi acquisti

Con la nuova penalizzazione inflitta dalla Corte d’Appello federale, i bianconeri sono scesi a quota 59 punti in campionato, modificando la corsa al piazzamento in Champions. Anche con il -10, la Juve può ancora sperare di agguantare il quarto posto, attualmente occupato dal Milan, prossimo avversario allo Stadium e lontano 5 punti.

I rossoneri venderanno però cara la pelle, dato che il piazzamento in Champions è un obiettivo che la società non può permettersi di fallire. Con la Champions, il Milan potrebbe offrire a Maldini 100 milioni in dote da spendere sul mercato.

Pioli sogna Milinkovic-Savic, mentre Maldini studia la situazione per poter trovare un attaccante in grado di rinforzare un reparto in affanno. L’idea dell’ex terzino è quella di buttarsi su Marcus Thuram, offrendo al francese un ingaggio molto più alto di quello proposto dall’Inter.

Thuram è ancora l’obiettivo principale per l’attacco dei nerazzurri, anche se sono tanti, a questo punto, i dubbi a proposito della sua volontà. Sembra infatti che il ragazzo voglia unirsi al Barcellona, o che possa lasciarsi intrigare da un ingaggio da parte di un top-club in Premier.

Cambia la corsa in Champions: ecco come Inter e Milan possono qualificarsi

La Lazio è già certa della qualificazione in Champions, così come il Napoli. Restano in lotta l’Inter (attualmente terza a 66 punti), il Milan (quarto a 64 punti), l’Atalanta (quinta, 61 punti), la Roma (sesta, 60 punti) e la Juventus (settima, dopo la penalizzazione, a 59 punti).

La Juve è quella messa peggio, ovviamente: dovrebbe vincere lo scontro diretto contro il Milan e poi, a Udine, nell’ultima giornata battere la squadra di Sottil, sperando che il Verona metta sotto a San Siro i rossoneri.

🎥 #Inter – L’allenamento di rifinitura dei nerazzurri alla vigilia della finale di #CoppaItalia: mister #Inzaghi, come succede spesso, tra i primi a entrare in campo #FiorentinaInter 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/o0Dy1iEmHs — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 23, 2023

Il 25 maggio l’Inter giocherà contro l’Atalanta, e con un pareggio potrebbe già essere sicura di rientrare nelle prime quattro. Poi il 4 giugno si gioca contro il Torino. E in caso di sconfitta contro la Dea, potrebbero servire i tre punti contro i granata. Il Milan ha invece lo scontro diretto contro la Juventus il giorno 28 e poi il 4 giugno deve vedersela con il Verona. I bergamaschi giocheranno con l’Inter e poi con il Monza.

La situazione, detta in breve, è questa: l’Inter, a + 5 sugli uomini di Gasperini, potrebbero festeggiare l’accesso in Champions pareggiando sabato. Mentre al Milan servono adesso tre punti da conquistare nelle prossime due partite. A quota 67, infatti, i Diavoli potrebbero essere raggiunti soltanto dall’Atalanta con la quale, però, sono in vantaggio nei confronti diretti.

100 milioni per beffare l’Inter: il piano del Milan

Maldini sa di dover rifondare mezza squadra per far tornare il Milan competitivo, e per questo vorrebbe poter gestire un budget importante. Gli americani sono disposti ad accontentarlo, ma solo nel caso in cui sia assicurata la partecipazione alla prossima Champions.

Con 100 milioni il Milan proverebbe a prendere Milinkovic-Savic dalla Lazio. Piacciono poi l’attaccante Folarin Balogun, in prestito al Stade Reims ma di proprietà dell’Arsenal, valutato sui 25 milioni, e Jean Onana, calciatore camerunese classe 2000 del Bordeaux, che a quanto pare è la prima scelta del Milan per il centrocampo.

Ci sono poi le occasioni a zero. Maldini e Massara seguono Firmino e soprattutto il centrocampista Mahmoud Dahoud da prendere da svincolato dal Borussia Dortmund. E poi c’è Marcus Thuram, una delle grandi occasioni a zero a livello internazionale. I nerazzurri, che furono a un passo dall’acquistarlo nella famosa estate 2021, sanno che ora dovranno scontrarsi con una concorrenza spietata, a livello europeo. E che tra gli avversari potrebbe esserci pure il Milan.