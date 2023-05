Interlive | Nuovo affare a zero: l’Inter non cambia obiettivo

I nerazzurri restano a caccia del giusto rinforzo là davanti. C’è ancora una vecchia pista che non è affatto tramontata del tutto, resta lui la priorità per il reparto avanzato dell’Inter. La situazione

Come ormai risaputo, l’Inter andrà nella prossima estate alla ricerca di una nuova pedina da poter inserire nel proprio reparto avanzato. Di nomi ne sono stati fatti parecchi fino a questo punto e ciò vuol dire che almeno un centravanti della rosa di Inzaghi dovrà fare le valigie entro l’inizio della stagione calcistica 2023-24. Tutti gli indizi ci portano a fare riferimento a Joaquin Correa.

E’ quello dell’argentino, infatti, il nome che l’intera dirigenza nerazzurra ha deciso di riporre sulla propria lista dei partenti. A causa dell’insoddisfacente anno e mezzo trascorso sin qui dalle parti di Appiano – col ‘Tucu’ che ha trascorso più giorni in infermeria piuttosto che al di dentro del campo, per lui 165 giorni ai box contro le 74 presenze totalizzate in queste ultime due stagioni – Joaquin Correa finirà, con ogni probabilità, per dire addio all’Inter al termine di quest’annata. Non si sa ancora se il classe ’94 lascerà Milano a titolo definitivo oppure tramite la via del prestito, ma ciò che appare ormai certo, però, è una sua esperienza calcistica lontano dalle parti di Appiano.

Al tempo stesso, ciò che emerge fuori, inoltre, è il fatto che l’intera dirigenza nerazzurra abbia – già da tempo ormai, a onor del vero – individuato il potenziale nome del suo sostituto. Trattasi, infatti, di un calciatore che già all’epoca Marotta e Ausilio avevano posto in cima alla lista delle proprie preferenze ma con questi ultimi poi che, a causa dell’infortunio rimediato da parte del diretto interessato, hanno poi deciso di virare sull’ex attaccante della Lazio, quest’oggi nuovamente al fianco di Simone Inzaghi. Stiamo parlando, in questo caso, di Marcus Thuram: profilo per il quale l’intera società della ‘Beneamata’ non si è ancora arresa e per cui è, difatti, pronta ad andare all’assalto nella prossima sessione di calciomercato estiva.

Nuove conferme per Thuram: è suo il profilo che l’Inter ha individuato come dopo Correa. La situazione

Stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, il nome di Marcus Thuram – quest’oggi al fianco del Borussia M’Gladbach, club col quale ha un contratto con data di validità sino a giugno 2023 e che, di fatto, essendo in scadenza non estenderà – non è ancora uscito dai piani dirigenziali dell’Inter.

Pur avendo – ad oggi – altre priorità, infatti, il francese potrebbe anche finire per dare ragione all’Inter un giorno decidendo di sposare, da quel momento in poi, il progetto tecnico nerazzurro. Entrando ancor più nel dettaglio: nel caso in cui nessun’altra big europea dovesse finire per compiere un serio e concreto tentativo nei confronti del francese, lo stesso Marcus Thuram potrebbe finire, da lì in poi, per dire di sì all’offerta – da circa 5 milioni di euro netti a stagione – che Marotta e Ausilio hanno già riposto nei suoi confronti nel corso degli scorsi mesi.

Resta lui, quindi, il rinforzo principale che i nerazzurri hanno individuato per poter rafforzare il proprio reparto avanzato. Trattasi, non a caso, di un profilo dotato ormai della giusta esperienza europea – per non dire mondiale – avendo, inoltre, militato al fianco della formazione laureatasi vice Campione del Mondo nello scorso dicembre nella cornice di pubblico offerta da #Qatar2022.

Tra le tante cose, Thuram è in grado di interpretare sia il ruolo da prima punta che di agire alle spalle di un qualsiasi centravanti boa e che quindi, come già preannunciato del resto, finirebbe per raccogliere l’eredità di Joaquin Correa, colui che ben presto dirà addio all’Inter in estate.