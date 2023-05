Inzaghi: “Indirizzarla fin da subito”. Poi l’annuncio su Skriniar

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro alla vigilia della finale di Coppa Italia in programma allo stadio ‘Olimpico’ di Roma

L’Inter va a caccia del secondo trofeo stagionale, quella Coppa Italia conquistata già l’anno scorso battendo la Juventus ai supplementari.

Stavolta i nerazzurri sfideranno all’Olimpico la Fiorentina di Italiano. Ecco le parole rilasciate da Simone Inzaghi in conferenza stampa e raccolte da Interlive.it:

SULLA FINALE DI DOMANI – “Ne ho giocate diverse in questi ultimi anni. Molte volte siamo stati dati per favoriti, in altre per sfavoriti, ma noi guardiamo e pensiamo solamente a domani. Dovremo essere squadra con la S maiuscola e provare a indirizzare sin da subito la partita nel verso giuso. Vogliamo riportare la Coppa a casa come nello scorso anno”.

FIORENTINA – “Siamo consapevoli di trovare di fronte una squadra di assoluto valore come la Fiorentina, altro club che così come noi si è garantito l’accesso a due finali. Abbiamo tanto rispetto per loro, così come per l’allenatore che li guida”.

TREND NELLE COPPE – “Sono contento di tutte le finali vinte in passato ma sono sincero: devo solamente ringraziare i ragazzi. Abbiamo affrontato tanti momenti no ma per fortuna, al tempo stesso, abbiamo fatto cose importantissime subito dopo”.

FINALE DI STAGIONE – “Mancano ancora quattro partite e dovremo affrontarle tutte quante nel modo giusto. Domani disputeremo la sedicesima partita in soli 5 giorno e dobbiamo, dunque, continuare a fare in modo che non vi sia mai e poi mai un qualsiasi colpevole. Si vince e si perde sempre tutti insieme”.

MKHITARYAN E SKRINIAR – “C’è dispiacere perché avrei voluto averli con me per questo finale di stagione anche se, una volta giunti agli sgoccioli finali di una qualsiasi annata, è normale avere qualche defezione. Per quanto riguarda Milan, negli ultimi tre giorni non ha ancora lavorato assieme al resto della squadra ma penso che possa essere a disposizione per le ultime due gare”.

FUTURO – “Avendo un contratto ancora del tutto valido, non mi sono mai e poi mai sentito un precario, anzi ho sempre lavorato 24 ore su 24 per l’Inter. Le parole rilasciate recentemente da parte della dirigenza fanno solo che piacere. Come ha detto Marotta, resto al 100%”.

Italiano: “Voglio vedere gli stessi occhi che ho visto a Basilea. Inzaghi? E’ lui lo specialista delle finali”

Ancor prima che Simone Inzaghi rilasciasse tutte queste dichiarazioni odierne, anche il tecnico Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza per presentare la finale di domani.

FINALE COPPA ITALIA – “E’ un grande orgoglio essere giunti sino a questo punto della competizione. Domani troveremo dinanzi una delle due finaliste di Champions League ma vogliamo giocarcela. Occorrerà una prestazione superlativa, proprio come quella di Basilea. Voglio quegli occhi lì”.

SULL’INTER – “Siamo consapevoli di tutta quella che è la loro forza. Loro sono in grado di inventarsi la giocata giusta da un momento all’altro, ma una volta arrivati fino a questo punto non bisogna demordere. Proveremo a metterli in tutti i modi in difficoltà, daremo loro filo da torcere. Inzaghi? E’ lui il vero e proprio specialista delle finali”.

MOMENTO DELLA ‘VIOLA’ – “Abbiamo fatto, anzi stiamo facendo, un percorso fantastico. Non dobbiamo dimenticarci della finale di Conference. Un grande processo di crescita il nostro”.