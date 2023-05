Assalto a Calhanoglu: contropartita clamorosa

Grande stagione e occhi puntati sul centrocampista turco dell’Inter, al suo posto un calciatore di spessore sul quale i nerazzurri avrebbero da commentare

La programmazione della nuova stagione sportiva passa anche attraverso le operazioni di mercato. Una volta che queste vengono concluse sia in entrata che in uscita, allora l’organico a disposizione di Simone Inzaghi potrà essere completo per affrontare il ritiro pre-stagione, le amichevoli e la tournée estiva.

La dirigenza dell’Inter è dunque molto attiva per scovare nomi importanti che possano quantomeno prendere il posto dei partenti. In difesa non figurerà più Milan Skriniar, ormai promesso al Paris Saint-Germain sulla scia del pre-accordo stabilito mesi addietro; mentre in mediana sono sempre più forti le voci sull’addio di Marcelo Brozovic scalzato dall’ottimo Hakan Calhanoglu per buona parte della disputa di campionato e Champions League. Il centrocampista turco, nello specifico, ha comunque destato le attenzioni di molti grandi club europei in seguito alle sue prestazioni da playmaker basso piuttosto che mezz’ala come inizialmente previsto.

Della qualità e la grande visione di gioco fa le sue armi principali, ma non disdegna neppure l’intervento in fase di ripiegamento e copertura difensiva. Insomma un mediano insolito, ma che potrebbe tornare utile specialmente a chi di del centrocampo vorrebbe fare un reparto solido.

Calciomercato, Partey opzione golosa per Calhanoglu

Nel caso dell’Arsenal, infatti, il tecnico Mikel Arteta ha riscontrato qualche criticità strutturale. L’avvento di Jorginho dal Chelsea ha sicuramente contribuito a donare qualità al gioco, ma talvolta è l’aspetto della dinamicità ad essere mancato. Altra grande caratteristica di Calhanoglu, nato addirittura come fantasista offensivo.

La valutazione di mercato del turco è comunque piuttosto alta e l’Inter non avrebbe voglia di liberarsene tanto facilmente, a meno di clamorose offerte. Come se non bastasse, la direzione sportiva inglese ha dalla sua diversi esuberi da piazzare e Thomas Partey potrebbe essere preso in considerazione come contropartita tecnica a completamento dell’operazione.

Per i nerazzurri un profilo simile potrebbe tornare utile soltanto per la fase difensiva, ma non sarebbe altrettanto completo come il collega turco. L’ipotesi dunque è che l’Inter possa rispedire al mittente la proposta e trattenere a sé Calhanoglu.