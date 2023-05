Decisione presa: dal Barcellona all’Inter per 25 milioni

Catalani in difficoltà sul mercato per far quadrare i conti in bilancio, ecco la grande cessione in programma la prossima estate a cui starebbe pensando anche l’Inter

Non poteva che andare così. Il Barcellona ha dominato una stagione votata al riscatto, al rilancio di un brand storicamente legato alla tradizione ma anche all’innovazione, all’attaccamento verso il suo popolo e i suoi colori.

Merito delle direttive di Xavi, un allenatore ‘giovane’ ma portatore di sani principi, dei trucchi del mestiere e di grande disciplina. L’impatto vecchia scuola ha dunque funzionato, specie sulle giovani leve. Ed è forse proprio grazie a lui che due supertalenti come Pedri e Gavi sono letteralmente esplosi, sulla scia del suo passato e di quello del collega Andres Iniesta nell’epoca d’oro dei fuoriclasse.

Chissà se un giorno non molto lontano, magari anche nella prossima sessione estiva di mercato, il club catalano riuscirà a compiere l’ultima delle grandi imprese della carriera di Leo Messi. Riportarlo a ‘La Masia’ non sarà facile, lì dove tutto ha avuto inizio. I suoi costi d’ingaggio restano elevatissimi e i mercati arabi spingono sul suo approdo in un campionato che vuole puntare su di sé tutte le attenzioni mediatiche del caso. Comunque vada, oltre alla leggenda blaugrana la direzione sportiva del Barcellona coadiuvata dalla presidenza in mano a Joan Laporta è vigile sul mercato.

Calciomercato, l’Inter verso il colpaccio: un ‘sacrificabile’ dal Barcellona

Per rimettere in sesto i bilancio societari e abbassare le pretese sul monte ingaggi ampiamente sforato, il club ha messo in conto diverse uscite di scena. Non soltanto Sergio Busquets e Jordi Alba, anche quest’ultimo fresco della decisione di rescindere il proprio contratto immettendosi ufficialmente tra i papabili candidati internazionali con l’Inter alle calcagna, ma anche elementi di spessore come Jules Koundé.

Il difensore centrale francese, prelevato dal Siviglia con l’idea che potesse diventare tra i più preziosi nel suo ruolo, è tra i sacrificabili. Non c’è soltanto l’invito a trovarsi autonomamente nuova sistemazione ma la stessa direzione sportiva potrebbe spingere a questa eventualità, lasciando aperte le porte proprio per l’Inter di Simone Inzaghi che dovrà colmare il vuoto lasciato da Milan Skriniar.

L’unico vero intoppo sarebbe dato dai costi, ancora piuttosto alti: Koundé guadagna molto e il club non lo cederebbe a meno di 25 milioni di euro. Non una spesa esorbitante, ma sicuramente molto dipenderà da come girerà il mercato nerazzurro nelle prossime settimane. A fronte di un’altra grossa uscita l’amministratore delegato Giuseppe Marotta potrebbe cedere alla tentazione. Staremo a vedere.