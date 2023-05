Gratis all’Inter, ora è ufficiale: “Sì, è vero”

Nerazzurri vogliosi di mettere le mani sul gioiellino in uscita dal Lipsia a parametro zero, ecco l’occasionassima di mercato da concretizzare post Mondiale Under20

L’Inter ha posto l’ennesimo tassello al posto giusto in quel che ad oggi sembra essere un puzzle quasi perfetto, se non fosse per gli scivoloni in campionato. Questa vittoria, la seconda consecutiva in Coppa Italia, apre ulteriori porte per un progetto in fortissima crescita.

Mantenere alto un certo standardizzante vuol dire farsi anche carico di responsabilità enormi sul mercato. Trovare i rinforzi giusti, all’altezza delle aspettative di squadra e delle avversarie sullo scenario internazionale altrettanto ambiziose ed emergenti. In questo non può che metterci lo zampino l’amministratore delegato Giuseppe Marotta in collaborazione con il direttore sportivo Piero Ausilio, orientati verso un profilo che potrebbe facilmente prendere il posto di Joaquin Correa in uscita la prossima estate.

Si tratta di un calciatore sul quale non ci sono ancora moltissimi riflettori puntati ma che sta offrendo nel corso del Mondiale Under20 prova delle sue incredibili doti atletiche e realizzative. Alto 189 centimetri, Oliver Scmidhauser potrebbe ingannare: nato in Svizzera ma portatore dei valori della famiglia materna di origini Dominicane, è attualmente sotto contratto con il Settore Giovanile del Lipsia con cui non avrebbe più un grande legame per via del poco spazio avuto quest’anno.

In una recente intervista per il portale ‘InfoBae’, Scmidhauser ha dichiarato di non avere proprio più ragioni di restare ancora nel capoluogo tedesco: “Sono stato avvicinato dall’Inter, hanno mostrato interesse per me. Ho anche altre opzioni sul tavolo e deciderò cosa sarà meglio per me soltanto dopo il Mondiale. Mi prenderò qualche giorno di tempo per riflettere“.

Calciomercato, colpo a zero con riserva: l’Inter insiste

Indossare la maglia nerazzurra sarebbe per lui motivo di grande orgoglio, mentre incontrare campioni del calibro di Lautaro Martinez una vera ispirazione: “È un campione assoluto e sarebbe bello giocare con lui, ma se dovessi davvero firmare con l’Inter partirei dalla formazione Primavera“, ha poi aggiunto in seconda battuta.

È altresì vero che Schmidhauser ha doti atletiche fuori dal comune che potrebbero renderlo un profilo appetibile anche in sostituzione dell’altro centravanti nerazzurro Romelu Lukaku, attualmente in scadenza con il prestito stretto un stagione fa con il Chelsea.

Filtrano ancora incertezze sulla sua riconferma e dunque il giovane centravanti svizzero-dominicano potrebbe affiancarsi ad uno come Mateo Retegui per comporre l’attacco del futuro. Sorride in ogni caso Simone Inzaghi.