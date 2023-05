Game over Inter: è fatta, accordo a 70 milioni

Il centrocampista argentino resterà in Premier League ma cambierà casacca, nulla da fare per i nerazzurri inizialmente interessati assieme alla Juventus al suo profilo

L’Inter metterà presto in moto il macchinario delle operazioni di mercato per rinforzare l’organico in vista della nuova stagione, nello stesso istante in cui verranno messi nero su bianco anche tutti gli obiettivi che dovranno essere perseguiti.

Ripercorrere lo stesso cammino in Champions League sarà imprescindibile per donare continuità al progetto tanto sentito e slanciato da Steven Zhang, con il forte supporto del resto della dirigenza nerazzurra capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta. Quest’ultimo vorrebbe ripartire sicuramente dal reparto mediano, laddove Marcelo Brozovic potrebbe essere inserito in via definitiva nella lista dei partenti in seguito a qualche prestazione sottotono, spogliata dal collega di reparto Hakan Calhanoglu vero conquistatore dell’impostazione tattica dei nerazzurri.

Calciomercato, sfuma la pista Mac Allister: resta in Premier League dietro maxi offerta

Oltre al possibile impiego di Giovanni Fabbian in Prima Squadra dopo la grande annata tra le file della Reggina in Serie B, la direzione sportiva nerazzurra aveva adocchiato il profilo di Alexis Mac Allister soprattutto dopo la vittoria del Campionato del Mondo in Qatar con la Nazionale Argentina.

Il calciatore ha anche raggiunto uno storico traguardo con la maglia del Brighton di Roberto De Zerbi, in Premier League, strappando la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League. L’ennesimo traguardo che gli permette di far schizzare ulteriormente il suo valore alle stelle, fino a raggiungere i 70 milioni di euro.

Cifra sulla quale vorrebbe investire il Liverpool, ormai vicinissimo alla firma del calciatore. Jurgen Klopp lo ha seguito da vicino per diverse settimane e ha deciso di puntarci tutto, anche in vista delle partenze di Milner, Oxlade-Chamberlain e Henderson.

Per l’Inter, dunque, non ci saranno chance per poter mettere le mani su di lui a meno di clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto. Anche la Juventus, altra sua grande estimatrice, sarà costretta inevitabilmente a tirarsi indietro dal mercato e virare altrove per riformare il reparto di centrocampo in deficit.