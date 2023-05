Contratto in scadenza e maxi sondaggio: blitz dell’Inter a costo zero

Il difensore potrebbe prendere il posto di Skriniar promesso al PSG, lanciato il sondaggio in Spagna a mezzo di osservatori ma il tecnico rivale incalza sulla sua permanenza

L’Inter ha chiuso brillantemente il percorso in Coppa Italia con una prestigiosa performance corale, nel corso della quale ha rifulso particolarmente Lautaro Martinez. Il reparto offensivo è ormai totalmente trascinato dalle sue reti e Simone Inzaghi non poteva davvero chiedere di meglio dal suo centravanti numero uno.

Nella speranza che possa ripetersi ancora contro il Manchester City nella notte europea di Champions League il prossimo 10 giugno, la dirigenza confida in lui anche per la prossima stagione. Buona parte delle operazioni di mercato in entrata verranno infatti ruotare attorno alla sua figura, per accrescere ulteriormente la pericolosità offensiva della squadra. Lo stesso discorso varrà a centrocampo, dove qualche piccolo ritocco potrebbe essere messo in pratica qualora anche Marcelo Brozovic dovesse abbandonare il progetto assieme a Roberto Gagliardini.

Calciomercato, Nacho nel mirino dell’Inter: occasione concreta a fine contratto

Il reparto maggiormente colpito e butterato di insicurezze, però, resta quello difensivo: oltre ai dubbi sulla permanenza di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, l’Inter spera di concludere positivamente la trattativa di prolungamento di contratto dell’altro centrale Alessandro Bastoni mentre ha chiuso felicemente quello con Matteo Darmian.

L’assenza di Milan Skriniar si farà sentire e per questo motivo, con lo slovacco indirizzato verso il Paris Saint-Germain, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta vuole chiudere rapidamente per il suo sostituto.

Negli ultimi giorni è stata rispolverata una pista particolarmente calda in passato che porterebbe a Nacho Fernandez, centrale spagnolo in forze al Real Madrid. Il calciatore, uno dei simboli della difesa madrilena, è stato parte degli schemi di Carlo Ancelotti fino a questo momento di assoluta indecisione: non ha infatti ancora capito cosa ne sarà del suo futuro, se legato ancora ai ‘Blancos’ da un rinnovo di contratto in scadenza oppure totalmente fuori dalla Spagna.

Gli osservatori nerazzurri attendono risvolti utili per capire, a loro volta, come mobilitare la dirigenza. In sua difesa, in ogni caso, ci sono le parole dello stesso allenatore italiano il quale preferirebbe che Nacho restasse per altro tempo ancora: “Credo che sappia ciò che penso di lui. Il futuro è nelle sue mani, ma noi tutti crediamo che possa ancora dare molto per questa maglia. Non appena sarà conclusa la stagione vedremo di sapere qualcosa di più“.

Insomma, le strade tra i due sembrerebbero essere vicine alla separazione. E se così fosse per l’Inter non ci sarebbe occasione più ghiotta. Un parametro zero di spessore, esattamente ciò che serve ad Inzaghi facendo contente le casse nerazzurre.