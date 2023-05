Un’altra big ci prova per Onana: 40 milioni e scambio

Dall’estero non mollano l’estremo difensore camerunense. Ecco cosa fa sapere l’Inter a proposito di questa operazione

Man mano che trascorrono i giorni, continua ad aumentare sempre più l’interesse da parte di alcune e determinate big europee nei confronti di Andre Onana.

Ad aver mosso i primi passi verso di lui è stato, infatti, il Chelsea: club che già nella passata sessione di mercato invernale compì più di un semplice tentativo verso il camerunense pur di provare a strapparlo all’Inter.

Come ormai risaputo, dati gli impressionanti numeri totalizzati sin qui da parte dell’ex Ajax in stagione – già 8 clean-sheet in appena 12 partite di Champions, è stato questo a far si che l’attuale numero 24 nerazzurro risultasse sul piano dei numeri il miglior portiere di questa edizione di Coppa Campioni – lo stesso Onana è risultato ad oggi, senzalcun ombra di dubbio, uno dei migliori colpi di mercato attuati da parte dellintera dirigenza interista.

Considerando, inoltre, il fatto che Marotta e Ausilio lo hanno rilevato a zero nella passata estate, non si può far altro che togliersi il cappello dinanzi a questa operazione.

Per il resto, però, proprio per via del fatto che la ‘Beneamata’ ha acquisito i diritti sulle prestazioni sportive del camerunense a titolo prettamente gratuito, è proprio questo a poter far sì che i nerazzurri, con l’intento di attuare una vera e propria plusvalenza, possano anche finire per cederlo definitivamente.

Oltre ai ‘Blues’, infatti, un altro club che continua a tenerlo attentamente sott’occhio è, sicuramente, il Bayern Monaco.

Data la situazione Neuer, estremo difensore che oltre ad aver spento ben trentasette candeline nello scorso marzo ha anche rimediato rottura di tibia e perone nel mentre stava sciando, gli stessi bavaresi restano, dunque, alla costante ricerca di un nuovo numero uno.

Peraltro, anche per via di quanto accaduto recentemente – col Bayern che ha deciso, dopo anni, di sostituire il suo storico preparatore dei portieri mandando così il tedesco su tutte le furie – tra le due parti potrebbe andar, ben presto, in scena la rescissione del contratto.

Questi i motivi per cui Oliver Kahn e i suoi potrebbero, da un momento all’altro, provare a compiere un presunto nuovo affondo nei confronti di Onana. Ecco come.

Calciomercato Inter, il Bayern può tornare alla carica per Onana: sul piatto 32 milioni più il cartellino di Sommer

Tra i tanti club interessati ad Onana, vi è da considerarsi anche il Bayern Monaco: società che anche lei, dal canto proprio, nutre particolari apprezzamenti nei confronti del camerunense.

Quello dell’ex Ajax è, infatti, un profilo che garba particolarmente ai bavaresi: proprio con questi ultimi che potrebbero, già nella prossima finestra di calciomercato estiva, anche provare a compiere un presunto tentativo verso il classe ’96.

In quale maniera? L’idea potrebbe essere quella di vedere il Bayern Monaco riporre 30-32 milioni di euro sul tavolo dell’Inter più il cartellino di Yann Sommer: proposta alla quale i nerazzurri direbbero immediatamente di no.

Non soltanto per via del fatto che lo svizzero – valutato sugli 8-10 milioni – compirà trentacinque anni nel prossimo dicembre ma anche perché, nel caso in cui l’Inter decidesse seriamente di vendere Onana, non lo farebbe al disotto di un’offerta intorno ai 40 milioni di euro e, peraltro, interamente in cash. Senza contropartite.