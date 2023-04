INTERLIVE | Chelsea su Onana: cosa accadrà in questa settimana

Il camerunese è arrivato all’Inter a parametro zero. Sul piano statistico risulta essere il miglior portiere della Champions League di quest’anno

Sono bastati appena tre mesi a Onana per togliere i galloni da titolare ad Handanovic. A Reggio Emilia contro il Sassuolo, il camerunese ha debuttato in Serie A dando ufficialmente il via alla sua avventura da numero uno dell’Inter. Da quell’8 ottobre il classe ’96 ha sbagliato poco o nulla. Dove ha fatto la differenza è in campo europeo, vedi ad Oporto: non a caso per numero di parate (40), percentuale di parate in rapporto ai tiri ricevuti e numero di cleansheets (6), l’ex Ajax risulta essere il miglior portiere della Champions di quest’anno.

L’Inter, che ha il merito di averlo preso a zero anticipando la concorrenza straniera, se lo gode non avendo però certezze sulla sua permanenza visto che fa gola a tante società, in particolare alle inglesi quali Chelsea e Manchester United entrambe a caccia di un portiere. Sulla panchina dei ‘Red Devils’ c’è quel ten Hag che lo conosce molto bene avendolo già allenato ai tempi dell’Ajax; a Londra ha come estimatore il Ds dei ‘Blues’ Laurence Stewart, il quale avrebbe voluto prenderlo già quando era dirigente del Monaco.

Allo stato attuale è il Chelsea quello che sembra maggiormente interessato a mettere le mani su Onana. Interlive.it ha avuto conferme circa un incontro in programma questa settimana tra la dirigenza nerazzurra ed emissari del club di Todd Boehly, di cui ha parlato nelle scorse ore ‘La Gazzetta dello Sport’. Al momento, però, i ‘Blues’ non hanno mosso ulteriori passi diciamo ufficiali per l’acquisto del cartellino del camerunese. Il summit potrebbe essere esplorativo, ma al tempo stesso porre le basi di una prossima trattativa nonché avere come ‘oggetto’ pure altri calciatori, su tutti Romelu Lukaku per il quale l’Inter potrebbe ridiscutere un nuovo prestito oneroso.

Onana non incedibile: ma serve un’offerta importante senza contropartite. Erede italiano

In casa Inter nessun calciatore può essere considerato incedibile. Onana non fa eccezione, però è chiaro che servirebbe una proposta importante per portarlo via da Milano. La cifra che circola è 40 milioni di euro, ma se dovesse scatenarsi un’asta potrebbe anche essere superiore. Con annessa super plusvalenza, essendo lui arrivato da svincolato. La cosa certa è che Marotta e Ausilio non accetterebbero contropartite tecniche.

Sempre ‘La Gazzetta dello Sport’ ha paventato una possibile offerta con dentro Kepa, 28enne spagnolo che detiene il record di portiere costato di più (ben 80 milioni, l’allora sua clausola risolutiva) in tutta la storia del calcio. L’ex Athletic Bilbao guadagna tanto, sugli 8 milioni di euro netti a stagione, inoltre la società di viale della Liberazione è orientata a prendere un giovane italiano qualora vendesse il suo estremo difensore titolare. Vicario dell’Empoli è il nome più ‘caldo’, ma piace anche Carnesecchi dell’Atalanta. Senza dimenticare Di Gregorio, di proprietà Inter fino alla scorsa stagione e autore di una grande annata al Monza. I primi due costerebbero senz’altro di più, anche se i nerazzurri proverebbero ad abbassare l’esborso cash inserendo almeno una contropartita.