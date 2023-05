Addio Liverpool e telefonata all’Inter: operazione ‘folle’

Firmino a parte, un altro big dei ‘Reds’ potrebbe ben presto venir offerto ai nerazzurri. Svelata la papabile risposta da parte della dirigenza del ‘Biscione’

Work in progress in casa Liverpool. Proprio i ‘Reds’ infatti, dopo aver ricevuto la matematica certezza di non poter prendere parte alla prossima edizione di Champions League, hanno già incominciato a programmare la loro prossima stagione.

La squadra di Jurgen Klopp, infatti, attuerà nel corso della prossima finestra di calciomercato estiva una vera e propria rivoluzione. Oltre ai soli Firmino, Naby Keita, Oxlade-Chamberlain e James Milner, dato il ‘tracollo’ stagionale vissuto da parte degli inglesi, tanti e tanti altri potrebbero arrivare a dare i propri saluti a fine stagione.

Quella appena vissuta dal Liverpool, come ormai deducibile del resto, è stata una stagione del tutto dal difuori dalle righe dei ‘Reds’ e, ad ogni effetto, insoddisfacente.

Questo, non soltanto per via del fatto che Salah e compagni sono usciti prematuramente dalla Champions, ma anche perché il solo quinto posto ottenuto in Premier League non basta minimamente per rendere soddisfatta la propria dirigenza.

Come già accennato, infatti, per via della mancata partecipazione del Liverpool alla prossima edizione della Coppa Campioni, con tanto di ingresso in Europa League, in molti – per non dire in moltissimi – finiranno, con ogni probabilità, per fare le valigie in quelle zone.

Tra questi, vi è da considerarsi inoltre Thiago Alcantara: calciatore che in questi ultimi anni ha non soltanto totalizzato uno scarso minutaggio assieme alla squadra su cui siede attualmente Jurgen Klopp, anche per via degli innumerevoli infortuni, ma che ha peraltro un contratto con data di validità sino a giugno 2024 assieme agli inglesi.

Questo il motivo per cui, magari, i suoi agenti – tramite l’ausilio degli intermediari del calciatore – potrebbero finire per proporre il proprio assistito anche all’Inter.

Calciomercato Inter, sul tavolo dei nerazzurri può spuntare fuori la suggestione Thiago: ecco la loro risposta

Tra i tanti club che, ben presto, potrebbero anche vedersi immediatamente offerto Thiago Alcantara vi è da considerarsi pure l’Inter.

Gli agenti del calciatore sono, infatti, a caccia di una nuova sistemazione da poter trovare al loro assistito: motivo per cui, tra le tante ipotesi, potrebbero finire per compiere un tentativo anche dalle parti di ‘Viale della Liberazione’.

Tutto normale: in fin dei conti stiamo parlando di un calciatore che, oltre ad essere in scadenza nel 2024, vanta nel proprio repertorio importanti doti tecniche…Se non fosse per il fatto che, oltre ad essere rimasto spesso e volentieri ai box in questi ultimi anni, percepisce una somma di denaro che l’Inter non può affatto permettersi.

Pur avendo un valore di mercato attorno ai 15 milioni di euro, lo spagnolo – nato tra l’altro in Italia – beneficia, però, di uno stipendio che ruota sui 12 milioni: cifra decisamente fin troppo esagerata per i nerazzurri.

Questo il motivo per cui, nel caso in cui gli intermediari dovessero finire per proporre Thiago alla ‘Beneamata’, la stessa dirigenza del ‘Biscione’ risponderebbe immediatamente di no a tale proposta pur reputandola, a tratti, ‘accattivante’. Peraltro, l’Inter in quella zona di campo si trova, al momento, pienamente coperta rispetto agli altri reparti.