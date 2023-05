Infortunio Correa: l’esito UFFICIALE degli esami

Il ‘Tucu’ ha accusato un problemino negli istanti finali dell’ultimo atto di Coppa Italia contro la Fiorentina. Le sue condizioni in vista dei prossimi impegni

In occasione della finale di Coppa Italia, giocatasi contro la Fiorentina nello scorso mercoledì sera, Joaquin Correa ha accusato un risentimento.

E’ stato, infatti, durante ultimi minuti di quella sfida che l’attaccante argentino ha avvertito più di un leggero fastidio alla gamba destra mettendo, così, sin da subito in forte apprensione l’intero staff medico-sanitario nerazzurro e facendo scattare, a quel punto, immediatamente l’allarme in casa Inter.

A distanza di qualche giorno di tempo, l’intero ambiente nerazzurro ha, chiaramente, voluto vederci un po’ più chiaro approfondendo, naturalmente, la situazione ed è per questo che ha fatto sì che il ‘Tucu’ si esponesse immediatamente a tutte le analisi del caso.

Distrazione muscolare al soleo della gamba destra per Correa: out per l’Atalanta

Nella mattinata di oggi, Joaquin Correa si è sottoposto ad alcuni esami strumentali svolti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Dai controlli medici effettuati, è emerso fuori che l’argentino ha rimediato una distrazione muscolare al soleo della gamba destra ed è per questo che le sue condizioni verranno rivalutate nuovamente, di giorno in giorno, dallo staff medico-sanitario dell’Inter.

Nel frattempo, è ormai certo che il ‘Tucu’ non potrà prendere parte alla sfida in programma al ‘Meazza’ nel prossimo sabato sera, con calcio d’inizio fissato alle ore 21 contro l’Atalanta.

Si proverà, invece, a riaverlo per l’ultimo turno di campionato contro il Torino altrimenti, in via alternativa, per l’ultimo impegno stagionale dei nerazzurri: vale a dire quello della finale di Champions League in programma a Istanbul nel prossimo 10 giugno contro il City.

Infortunio Correa: la nota UFFICIALE del club

“Joaquin Correa si è sottoposto oggi a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un risentimento negli ultimi minuti della finale di Coppa Italia. Per l’attaccante nerazzurro distrazione muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”.