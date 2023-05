‘Rimpianto’ da 30 milioni: all’Inter per la metà

Grande stagione per il centrocampista ex Udinese tra le file del Lens, in Ligue 1, accostato in passato anche alla causa nerazzurra e oggi ipervalutato sul mercato

Che il mercato delle big di Serie A sia stato spesso fallace è un dato di fatto. Complice anche la scarsa capacità economico-finanziaria di cui dispongono rispetto a tante altre realtà europee, nettamente superiori.

E nel caso dell’Inter, invischiato nella ragnatela dei debiti societari, non c’è stato granché verso di ribaltare la situazione. Con costanza però il presidente Steven Zhang sembrerebbe stia quantomeno tentando di migliorare le cose e non demordono i potenziali investitori, interessati a prendere il controllo della società nel prossimo futuro.

Fronte mercato, la passata estate ha visto in Gleison Bremer e Paulo Dybala forti obiettivi della dirigenza nerazzurra ma nessuno dei due alla fine ha raggiunto gli uffici di Viale della Liberazione per apporre la propria firma sul contratto. Troppi temporeggiamenti e basse chance di manovra. Juventus e Roma hanno messo la freccia ed eseguito il sorpasso definitivo, così come anche il Lens ha fatto un paio di stagioni fa quando con grande sorpresa anche Seko Fofana usciva vittorioso da un’esperienza personale all’Udinese di tutto rispetto.

Grande storia il Lens, lì c’è l’ex obiettivo dell’Inter

Il centrocampista venne infatti prelevato dal club francese per disputare la prima stagione da neopromossa in Ligue 1 per la modica cifra di 8,5 milioni di euro dal club friulano, con la cui maglia si era positivamente messo in mostra in qualità di uno degli elementi migliori della stagione precedente.

Eppure il calciatore, stuzzicato anche da Milan e Atalanta, non è stato più preso in considerazione da nessuna delle realtà italiane. L’Inter lo aveva snobbato, sostenendo di non vedere in lui un profilo di grandissima utilità per il progetto futuro. Ad oggi questo potrebbe essere interpretato come l’ennesimo grande errore di valutazione degli ultimi anni. Perché Fofana è capitano, trascinatore e stella del Lens, secondo in classifica alle spalle del PSG. Che storia.

Neanche il rinnovo di contratto fino al 2025 potrà fermarlo dal continuare a fare ciò che gli riesce meglio: impostare, prevedere mosse, incollarsi agli avversari rigorosamente con la maglia che gli ha dato l’occasione di una vita. Ora il suo valore di mercato supera i 30 milioni di euro generando anche una fantasista plusvalenza. Insomma, tutte caratteristiche che avrebbero fruttato anche nel caso in cui l’Inter avesse deciso di dargli maggiore fiducia, di credere maggiormente in lui.