DIRETTA Serie A, Inter-Atalanta: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta l’Atalanta di Gasperini nella 37esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita l’Atalanta a San Siro nell’ultimo anticipo del sabato valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di ritorno. Un derby lombardo tutto nerazzurro che può essere decisivo in chiave Champions, che sarà arbitrato da Orsato della sezione di Schio.

Da una parte i meneghini di Simone Inzaghi, reduci dalla conquista della Coppa Italia nella finale di mercoledì contro la Fiorentina, hanno bisogno almeno di un pareggio per raggiungere in modo aritmetico la qualificazione alla prossima Champions in attesa di giocare la finalissima di quest’anno a Istanbul contro il Manchester City. Dall’altra i bergamaschi di Gian Piero Gasperini, che a loro volta vengono dalla vittoria sul Verona che li tiene ancora in corsa per il quarto posto, devono cercare di vincere possibilmente con due o più gol di scarto per potersi giocare le chance di giocarsi l’Europa che conta. La partita sarà trasmessa in diretta in tv, su smartphone e tablet sia su Sky Sport che su Dazn. All’andata l’Inter si impose con il risultato di 3-2 grazie alla doppietta di Dzeko e all’autogol di Palomino dopo il rigore di Lookman e la rete finale dello stesso Palomino. Interlive.it vi offre la super sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.