Clausola da 45 milioni, nome a sorpresa per il post Skriniar

Zhang permettendo, Beppe Marotta potrebbe gonfiare il petto e sfidare Klopp e il Liverpool per portarsi a casa uno dei difensori più promettenti d’Europa

Lo hanno scritto anche in Spagna: Marotta, insieme ad altre squadra di Serie A, potrebbe decidere di ingaggiare una complicata sfida col Liverpool di Klopp, per assicurarsi un nuovo talento portoghese. L’operazione, su cui l’Inter ha già ragionato, è però complicata. Il costo del ragazzo è salito in pochi mesi da 20 a 45 milioni di euro.

Parliamo di un ventiduenne, già nel giro dell’Under-21 portoghese, che in stagione ha collezionato cinquanta presenze e convinto sia nella difesa a tre che quella a quattro. Il ragazzo si chiama Gonçalo Bernardo Inácio e gioca nello Sporting Lisbona. Per i portoghesi, è un titolarissimo. Ma la pressione del mercato si sta facendo troppo pesante per il club lusitano in difficoltà economica.

Ausilio e Marotta seguono il ragazzo già dall’anno scorso. Ma si bloccarono di fronte alla richiesta di 20 milioni da parte dello Sportig. Inácio ne vale più del doppio. E Marotta si è dovuto arrendere all’entrata in scena di Klopp. Pare infatti che l’allenatore tedesco abbia espressamente chiesto alla proprietà dei Reds di acquistare il centrale dei biancoverdi.

Tutti su Inácio: da Marotta a Klopp, dal Chelsea al Napoli

Il classe 2001, come scrive A Bola, è seguito con grande attenzione dal Liverpool e da alcuni club di Serie A. Ne parla anche calciomercato.it, che chiama in causa l’Inter e il Napoli. “Diverse sono le società che hanno bisogno di un centrale di difesa. Potrebbe pensarci l’Inter, visto l’addio di Skriniar“. Per i nerazzurri, ovviamente, il calciatore è fuori budget.

Ma “la qualificazione in Champions e un en-plein nella massima competizione europea potrebbero garantire un tesoretto importantissimo al club meneghino“. Marotta dovrebbe comunque fare i conti con Klopp. Il tedesco, deluso dall’ultima stagione del suo club, ha chiesto rinforzi. E i Reds potrebbero accontentarlo, spingendosi a sbaragliare la concorrenza. Il ragazzo ha nel contratto una clausola di rescissione da 45 milioni.

Lo Sporting ora potrebbe anche provare a rinnovare il contratto del difensore, attualmente in scadenza nel 2026, proprio per alzare la clausola rescissoria attualmente in vigore da 45 a 60 milioni di euro.

Sul lusitano ci sarebbe anche il Napoli, che vuole organizzarsi per tempo in caso di un addio forzato a Kim. Com’è noto il centrale sudcoreano potrebbe trasferirsi allo United, o magari a qualche altro top-club: per Kim c’è la fila, in pratica piace a tutte le grandi squadre di Premier.

Un giovane predestinato: l’orgoglio del Portogallo

A Lisbona, Inácio è già considerato un patrimonio nazionale. Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, è esploso subito. La sua prima convocazione in prima squadra è arrivata nella stagione 2019-2020.

Da allora a oggi ha collezionato più di settanta presenze ufficiali e cinque reti. Ha giocato per l’Under-21 lusitana e si è guadagnato una convocazione nella nazionale maggiore. Pare che stia molto simpatico a Cristiano Ronaldo, che lo segnala come uno dei campioni del futuro del Portogallo.

Calcisticamente il ragazzo assomiglia a un Chiellini più bravo con i piedi. Ma Inácio ricorda un po’ anche Jérémy Mathieu, calciatore che ha conosciuto proprio allo Sporting, quando il francese era al suo ultimo anno di professionismo.