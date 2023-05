“Tra i migliori d’Europa”: firma vicina con l’Inter

Un componente dell’Inter ‘premiato’ come uno dei più grandi dell’intero panorama europeo. Ecco le dichiarazioni giunte nei riguardi del diretto interessato

A distanza di qualche mese di tempo possiamo finalmente dirlo: l’Inter è tornata grande e lo ha fatto regalandosi un finale di stagione da urlo.

Oltre ad aver alzato al cielo una Supercoppa nello scorso gennaio, per giunta ‘in faccia’ ai loro acerrimi rivali, la squadra di Simone Inzaghi è, inoltre, riuscita nell’intento di conquistare la sua seconda Coppa Italia consecutiva e non solo.

Oltre a questi due successi, infatti, i nerazzurri sono anche stati in grado di regalarsi l’aritmetica certezza di poter prendere parte alla prossima edizione di Champions League, giunta proprio grazie al successo ottenuto contro l’Atalanta negli scorsi giorni.

E’ stato per via del 3-2 rifilato all’Atalanta nello scorso sabato 27 maggio che l’Inter è finalmente riuscita a chiudere questo discorso coi nerazzurri che ora, senz’alcun ombra di dubbio, possono anche permettersi di volgere il proprio sguardo verso la finale di Istanbul.

Sarà proprio in quel dell’Atatürk Olympic Stadium’ che l’Inter tenterà nel prossimo 10 giugno di ottenere l’intera posta in palio a discapito del Manchester City, quest’ultimo dato per favoritissimo (e non potrebbe essere altrimenti).

Nel caso in cui la ‘Beneamata’ dovesse – per caso – laurearsi Campione d’Europa, quello si tratterebbe a tutti gli effetti del terzo titolo stagionale alzato dalla squadra di Simone Inzaghi.

C’è da essere sinceri però. Il loro è stato un percorso che ha fatto discutere moltissimo in questi ultimi mesi, a tal punto da aver alzato spesso e volentieri qualche cosiddetto ‘polverone’ in casa Inter.

Tante, tantissime, per non dire innumerevoli, le critiche piovute nei confronti del tecnico piacentino con quest’ultimo che, nonostante tutto e tutti, è comunque riuscito a regalarsi un finale di stagione da sogno.

Pur venendo criticato continuamente, infatti, l’ex tecnico laziale è comunque stato in grado di riprendere in mano la situazione e a regalare nuovamente all’Inter una storica finale che mancava ormai da tredici lunghissimi anni (non a caso, l’ultima volta era accaduto nel 2010).

Nonostante tutto, però, c’è chi ha sempre e comunque continuato a sostenere Inzaghi a tal punto da non avergli fatto mai e poi mai mancare alcuna dichiarazione d’affetto rivolta nei suoi riguardi.

In questo caso, ecco che alcune ‘parole al miele’ gli sono state rivolte proprio da parte di un suo familiare che, ad essere sinceri, ha lasciato e sta continuando a lasciare, anche lui, la propria impronta all’interno del mondo del calcio.

Pippo Inzaghi non si nasconde: “Simone è tra i migliori d’Europa. Tutto ciò che ha ottenuto se lo merita eccome”

In occasione della sfida andata in scena negli scorsi giorni tra SudTirol e Reggina, valevole per i playoff di Serie B e terminata 1-0 in favore dei trentini, Filippo Inzaghi – attuale tecnico degli ‘amaranto’ – ha commentato tutte quelle che sono state le impronte lasciate da parte di suo fratello Simone, nientemeno che attuale allenatore dell’Inter.

Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport‘: “Non ho mai nascosto il mio pensiero rivolto nei confronti di Simone, anche nel momento in cui è arrivata qualche critica di troppo. E’ tra i migliori d’Europa e si merita tutto quello che ha ottenuto sino a questo momento. Sono molto felice per lui. Oltre ad essere un grande allenatore, è una persona seria. Sono proprio le persone serie che vanno premiate nel calcio di oggi”.