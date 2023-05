L’annuncio è la conferma ufficiale: Inter, rottura e addio

Ancora nessun dialogo sul rinnovo tra club e calciatore. L’addio appare oramai cosa assicurata. I nerazzurri provano ora a cautelarsi in qualsiasi maniera

Ad una giornata dal termine del campionato, i riflettori paiono proiettarsi sempre più in direzione della prossima finestra di calciomercato estiva che verrà. Numerosissimi i club che apporteranno, da qui in poi, innumerevoli cambiamenti alle proprie rose e, tra questi, vi è da considerarsi non soltanto l’Inter ma anche qualche altra società.

Dopo aver preso atto di quanto accaduto in passato con Donnarumma, Kessie e Calhanoglu quando ancora tutti e tre in forza al ‘Diavolo’ – non a caso, ognuno di loro diede il proprio addio ai rossoneri a parametro zero – ma anche con Milan Skriniar in questa stagione, nessun’altra società vuole, d’ora in poi, prendersi il rischio di portare alla scadenza il contratto di un qualsiasi loro tesserato.

E’ il caso dell’Udinese: club che, pur avendo deciso di non estendere la durata dei contratti di calciatori come Arslan e Pereyra, entrambi in scadenza a giugno e reputati sinora fuori dal progetto – non vuole affatto liberare a zero Rodrigo Becao.

Ad oggi, infatti, il brasiliano ha un contratto con data di validità sino a giugno 2024 assieme ai friulani.

Ciò nonostante, sino ad ora, non si è ancora tenuto alcun tipo di colloquio tra le due parti ed è proprio per tale motivo che il classe ’96 potrebbe anche finire per fare le valigie da Udine nel corso della prossima estate, proprio come testimoniato dalle parole di Pierpaolo Marino, componente della dirigenza bianconera.

Marino ‘ufficializza’ l’addio di Becao: “Ancora nessun dialogo sul rinnovo, può essere addio”. Inter alla finestra

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, nientemeno che Pierpaolo Marino, una volta intervenuto direttamente ai microfoni di ‘TV12′ ha, sostanzialmente, parlato a proposito della situazione di Becao annunciando, di fatto, un suo potenziale addio.

“Siamo rimasti sorpresi dal fatto che Rodrigo non si sia ancora seduto al tavolo con noi per parlare a proposito del suo rinnovo. Sono diverse settimane che stiamo cercando il dialogo ma la situazione è un po’ più complessa di quanto sembri” – ha esordito.

“Proprio per via del rispetto reciproco che ha da sempre contraddistinto il tipo di rapporto che vi è tra noi e Becao, stiamo pensando a qualcosa per poter approfondire questa situazione. In caso contrario, dovremo attuare una cessione molto dolorosa, per via del suo contratto che è in scadenza, ad una cifra che risulti consona al suo valore“.

Un annuncio il suo che, di fatto, spalanca le porte a molti altri club: Inter inclusa magari. Società che, pur non reputando Becao una vera e propria priorità, sta comunque tenendo di scorta il nome del brasiliano.

Da tempo, infatti, il classe ’96 è stato accostato ai nerazzurri e, in caso di mancata chiusura per qualche altro big difensivo, ecco che Marotta e Ausilio potrebbero, a quel punto, incominciare ad escogitare un piano per Becao, quest’oggi visto come una sorta di idea low-cost per la retroguardia difensiva del ‘Biscione’.