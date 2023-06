Real su Lautaro e Messi all’Inter: l’argentino chiarisce la situazione

Si è parlato tanto di un possibile interesse da parte del Real Madrid nei confronti di Lautaro; da tempo, invece, si è smesso di fantasticare su un tentativo di ingaggio di Lionel Messi a zero da parte dell’Inter

I due campioni argentini sono legati da amicizia e reciproco rispetto. Messi doveva essere al matrimonio di Lautaro: era fra gli invitati d’onore a Villa d’Este sul Lago di Como assieme alla moglie Antonela, ma alla fine La Pulce non è riuscito ad esserci. Non si incontreranno nemmeno in Nazionale quest’estate, dato che il Toro ha deciso di non rispondere alla chiamata della selezione per tenere a riposo la caviglia.

Un altro argentino ha parlato estesamente sia di Messi che di Lautaro, sempre relativamente all’Inter. Ha anche discusso del giovanissimo Valentin Carboni, che in Argentina è già considerato un possibile erede morale della Pulce.

L’attore di tutte queste dichiarazioni è Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ospitato in collegamento a Tyc Sport. Pupi ha cominciato esaltando il numero 10 nerazzurro. “Ha una mentalità impressionante, è rispettato dentro e fuori dal campo. Sono tranquillo sul suo futuro all’Inter perché lo vedo che è felice con noi. Non sono preoccupato: so cosa rappresenta e come è. In dirigenza non ci siamo infatti angosciati per la notizia del Real Madrid interessato a prenderlo“.

Poi è arrivata l’inevitabile domanda su Messi all’Inter. Ci sono possibilità che i nerazzurri possano ingaggiarlo ora che si libererà dal suo contratto con il PSG? Zanetti è stato molto chiaro. Ha nominato il fair play finanziario e ha spiegato che l’Inter vuole fare le cose per bene, per portare avanti un progetto sportivo ed economico in linea con quello che può spendere.

Messi all’Inter e Lautaro al Real Madrid: Zanetti svela le intenzioni dei nerazzurri

“A chi non piacerebbe avere Messi?“, ha infatti replicato il vice presidente dell’Inter. “Ma non possiamo acquistarlo. Tutti amano Messi, ma sono pochissimi quelli che se lo possono permettere. Giusto che sia così per quello che rappresenta e per quello che vale. Stiamo parlando dell’ultimo campione del mondo. Uno così oggi è non fa parte del nostro progetto“.

Il giornalista gli ha poi domandato dove gli piacerebbe vedere la Pulce nella prossima stagione. E Zanetti ha risposto che Barcellona potrebbe essere il luogo ideale: “Fa parte della sua vita e lì lo vedremmo nella sua pienezza familiare e sportiva. Sinceramente non riesco a immaginarlo da nessun’altra parte, anche se non lo immaginavo nemmeno al PSG“.

“Sono rimasto sorpreso quando è andato via“, ha ammesso Pupi. “Il Barcellona farà un sforzo per riuscire a prenderlo e dipenderà da lui. Non metterà sulla bilancia i soldi ma la sua felicità“.

Infine, Pupi ha parlato delle prospettive di crescita di Valentin Carboni, il fantasista nerazzurro che sta sorprendendo i connazionali argentini con la maglia dell’Under-20. “È un ragazzo molto intelligente”, ha rivelato Zanetti, “che viene da una famiglia che mastica calcio. Da quando è arrivato, non ha smesso di migliorare. È giovane, umile, ascolta, ma è anche un giocatore che può fare la differenza in qualsiasi momento di una partita. Questa Coppa del Mondo Under 20 è un bene, prevedo un grande futuro per lui.”

Infine Zanetti ha chiarito che in caso di mancato arrivo alla finale della Coppa del Mondo Under-20, Carboni raggiungerà l’Inter in finale di Champions League. E non è un male, dato che Correa è ancora infortunato e non c’è sicurezza che riesca a rientrare per tempo.