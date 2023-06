Annuncio dalla Spagna: “Scambio con l’Inter”

Nerazzurri improntati verso l’operazione di scambio secco per bypassare il costo del cartellino del centrocampista, ma i piani del club di Viale della Liberazione spiazzano

Nel corso della stagione attuale, ormai giunta al suo atto conclusivo, l’Inter ha dovuto fare spesso i conti con un realtà che non avrebbe mai immaginato potesse essere tanto particolare. Dalle certezze di una linea difensiva impeccabile, molto è crollato negli scontri diretti soprattutto nella prima fase di campionato. Anche in concomitanza con la rottura con Milan Skriniar.

Poi i diversi infortuni, da Romelu Lukaku a Marcelo Brozovic, hanno costretto il tecnico Simone Inzaghi a chiedere gli straordinari ad Edin Dzeko e rivalutare addirittura la posizione in campo dell’altro centrocampista Hakan Calhanoglu nient’affatto abituato a farsi carico della linea mediana partendo dal basso.

E proprio in questo scenario, ciò che ha sorpreso i tifosi è stato il fatto che Inzaghi abbia deciso di lasciare proprio nelle mani del turco le redini del gioco offensivo nerazzurro, facendo scivolare lentamente nel dimenticatoio uno come il croato. Lo stesso calciatore di caratura internazionale che fino a qualche mese prima era considerato tra gli imprescindibili della formazione meneghina.

Oggi Brozovic non sembra aver dimenticato questa presa di posizione e continua a guardarsi attorno sul mercato, convinto di poter eventualmente trovare una destinazione che possa valorizzare nuovamente le sue immense qualità. Di recente era stato persino accostato al Barcellona di Xavi, tornato vittorioso nel campionato de La Liga, ma i troppi limiti strutturali ed economici del club di Joan Laporta non hanno permesso neppure l’avvicinamento al profilo del centrocampista dell’Inter.

Calciomercato, rispunta l’opzione Brozovic-Kessié: filtrano dettagli in Spagna

Almeno fino a questo momento, sempre che la dirigenza spagnola sia d’accordo. Perché l’Inter non ha affatto accantonato l’idea di poter sottoscrivere un nuovo accordo con l’esubero blaugrana Franck Kessié, tanto voluto e mal adoperato da Xavi in stagione.

Il calciatore, per quanto voglioso di restare ancora nel capoluogo catalano, sente addosso quel pizzico di insoddisfazione maturata per il mancato costante impiego. E così, in un tira e molla ripetuto, l’Inter avrebbe fatto presente la propria volontà di muovere passi importanti nei suoi confronti ad una condizione: zero offerte cash. Soltanto prestito oppure, nella migliore delle ipotesi, proprio uno scambio con Brozovic.

In Spagna ne sarebbero praticamente convinti, secondo quanto riportato da ‘Sport.es’. Le motivazioni risiedono, come noto, nel fatto che la dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta non possa fare affidamento su risorse monetarie particolarmente ingenti per muovere offerte in entrata. Le poche a disposizione serviranno per accaparrarsi le prestazioni sportive dell’erede di Skriniar, vera urgenza di mercato al momento.