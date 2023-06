Svolta Retegui: emissari in missione in Argentina

Stando a quanto riferito da TyC Sports, nelle scorse ore sarebbe andato in scena un incontro tra alcuni emissari dell’Inter e la dirigenza del Tigre per Mateo Retegui

La svolta è vicina? In realtà, non si può ancora parlare di certezza né di cifre, anche se ormai sembra a tutti chiaro che l’Inter e Retegui si piacciano a vicenda. I nerazzurri non sanno ancora quanti colpi dover e poter fare in attacco per la prossima stagione (a oggi l’unico sicuro di rimanere è Lautaro).

In ogni caso, pare che l’investimento su un giovane bomber potrebbe arrivare comunque. Quindi anche nell’eventualità di rinnovo di Dzeko e conferma del prestito di Lukaku. La vera discriminante è dunque legata agli altri affari in entrata, e soprattutto a quelli a zero (tipo Thuram).

In termini più pratici, Marotta e Ausilio faranno il punto della situazione sul mercato in entrata solo dopo aver capito come finirà quello in uscita. Ma intanto si stanno preparando ad affondare il colpo. Così, dall’Argentina arriva la notizia della rinnovata presenza di emissari del club nerazzurro per visionare Retegui.

Gli uomini di Ausilio hanno dunque osservato per l’ennesima volta da vicino l’attaccante della Nazionale nel match tra il Tigre e il Boca Juniors. E in base a questa notizia riportata dalla stampa argentina è possibile considerare sempre più alte le possibilità di un matrimonio tra l’Inter e Mateo Retegui.

Gli emissari nerazzurri continuano a monitorare Retegui: colpo più vicino

Fino a oggi i nerazzurri hanno monitorato costantemente il giocatore. A Victoria, città sede del club del Tigre, è stato più volte anche il vice-ds Dario Baccin. E ciò vuol dire che la dirigenza interista non abbia più alcun interesse a nascondersi.

La scelta di assistere alla sfida della Primera Division argentina fra Boca e Tigre non è casuale. Retegui è infatti solo per metà del Tigre. Prima di venderlo, il club dovrebbe riscattare il cartellino per 2,5 milioni di euro dal Boca (e avrebbe poi anche l’obbligo di dare sempre al Boca il 50% della cifra ricavata da una futura vendita).

La vendita potrebbe partire da una cifra di 15 milioni e salire al massimo fino a 20. Se l’Inter riuscisse a piazzare Joaquin Correa per una cifra simile non ci sarebbero problemi a formalizzare subito l’affare. In caso di mancata vendita del Tucu, l’Inter dovrà ingegnarsi.

Si è parlato spesso di un inserimento nella trattativa di Colidio, ma per i quotidiani sportivi argentini è più probabile che il Tigre voglia solo cash. Per l’ex Primavera l’Inter spera in un’asta.

Nerazzurri in netto vantaggio sull’Eintracht Francofort

L’altra squadra che segue da tempo Retegui è l’Eintracht Francofort, ma pare che il ragazzo preferisca la destinazione italiana, anche perché suo padre ha già parlato con Zanetti. E anche la dirigenza del Tigre avrebbe ammesso che i nerazzurri, a oggi, sono in vantaggio.

Intanto l’Inter accoglierà presto un altro argentino. Si tratta di Valentin Carboni. L’Argentina è stata infatti già eliminata dal Mondiale Under 20. L’Inter riavrà dunque molto presto il giovane fantasista a disposizione. Qualcuno lo vorrebbe vedere in campo contro il Torino, ma sembra poco probabile.

L’attaccante classe 2005 tornerà a Milano subito, anche per volontà di Simone Inzaghi. Con Correa ancora infortunato, c’è bisogno del ragazzo per rinfoltire la panchina in vista della finale di Champions. In realtà Valentin sarebbe già utile contro il Torino. Tuttavia, dopo un così lungo viaggio e per via del fuso, difficilmente potrà scendere in campo dal primo minuto. Nonostante l’eliminazione, il Mondiale è stato positivo per il ragazzo, che si è distinto come uno dei più forti e in forma nella squadra.