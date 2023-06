Centrocampista per attaccante, scambio alla pari con la Juve

I bianconeri, grazie ad uno scambio tramite contropartite tecniche, rischiano di poterne uscire avvantaggiati rispetto all’Inter. Nerazzurri ora in forte apprensione

Rea di aver da poco risolto la situazione in chiave manovre stipendi, con una multa inflitta ai bianconeri da poco più di 718mila euro e con tanto di patteggiamento avvenuto assieme alla FIGC, la Juventus deve ora non soltanto pensare all’altra inchiesta aperta dalla UEFA, dalla quale rischia una potenziale esclusione dalle Coppe, ma anche guardare al futuro.

Ciò che conta, infatti, per Allegri &co – ammesso e concesso che il tecnico livornese resti ancora a sedere sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ anche in vista della prossima stagione – è il fatto di dover correre immediatamente alla ricerca di nuovi ed ulteriori rinforzi che possano andare a rinfoltire la rosa bianconera per la prossima annata.

Al tempo stesso, però, c’è da pensare anche alle situazioni in chiave uscite. In molti diranno, con ogni probabilità assoluta, addio alla Juventus nel vivo della prossima finestra di calciomercato estiva: inclusi, a maggior ragione, coloro che quest’oggi si trovano in prestito altrove e che, per tale motivo quindi, non rientrano affatto nei piani bianconeri.

Oltre ai soli Arthur Melo e Weston Mckennie, dunque, vi è da dover includere, necessariamente, anche Denis Zakaria: calciatore che quest’oggi si trova in via temporanea al Chelsea e che gli stessi londinesi non riscatteranno affatto dalle ‘zebrette’ (in caso di tale manovra, i ‘Blues’ avrebbero dovuto versare nelle casse bianconere la modica cifra di 30 milioni).

Come non detto. Boehly e i suoi non sono più disposti a puntare, tantomeno in futuro, sul centrocampista svizzero: motivo per cui il classe ’96 rientrerà, giustamente, alla Continassa nel pieno vivo della prossima estate.

Come già preannunciato, però, neanche la Juve appare intenzionata a voler investire nuovamente sulle prestazioni sportive dell’ex Borussia M’Gladbach: ragione per cui Cherubini e soci tenteranno di piazzarlo da qualche altra parte. Eccovi svelata, da qui, una presunta idea di scambio che rischia di rovinare anche i piani dell’Inter (innestata, in quel caso, dagli intermediari del calciatore).

Calciomercato, occhio all’affare Zakaria-Scamacca tramite scambio: a poter rimetterci è l’Inter

Il futuro di Denis Zakaria resta ancora del tutto da scrivere. Una volta di rientro dal prestito infatti, con successivo ritorno in quel della Continassa, per il centrocampista svizzero sarà tempo di pensare al da farsi ma ecco che, a poter risolvere i problemi del loro assistito, potrebbero essere proprio i suoi agenti.

L’idea resta, infatti, quella di poter vedere a breve gli intermediari di Zakaria tentare qualche affare estero, magari addirittura tramite scambio.

Proprio per tale motivo, coloro che curano gli interessi dello svizzero, potrebbero finire per suggerire alla Juventus una nuova e presunta idea: ossia quella di tentare un nuovo scambio assieme a qualche altra pedina che, così come il classe ’96, è da considerarsi dal difuori di qualsiasi altro progetto tecnico.

In tal senso, occhio al nome di Gianluca Scamacca, quest’oggi fuori dai piani del West Ham e che appare, oramai, prossimo all’addio in estate.

Una presunta operazione che, volendo, potrebbe anche provare a chiudersi tramite la via dello scambio di prestiti ma che, in quel caso, rischierebbe di rovinare appieno quelli che sono i piani dell’Inter: altro club che continua a monitorare con attenzione la situazione dell’ex centravanti del Sassuolo.