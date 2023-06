Decisione presa: salta tutto, l’Inter ‘perde’ 6 milioni

Il prezzo era stato deciso la scorsa estate: 6 milioni di euro. Ma la squadra che aveva mostrato interesse per comperare il calciatore sembra aver cambiato idea.

L’anno scorso, all’inizio di agosto, Valentino Lazaro è stato ceduto in prestito dall’Inter al Torino. Per il laterale si è trattato del quarto prestito consecutivo. Prima del Toro ci sono stati il Newcastle Utd, il Borussia M’gladbach e il Benfica. In tutti questi casi l’Inter aveva prestato il giocatore inserendo un diritto di riscatto, mai esercitato.

Stavolta sembrava la volta giusta, dato che Lazaro si era inserito bene negli schemi di Juric. Già in partenza, però, Urbano Cairo aveva lasciato intendere di voler modificare al ribasso la cifra per il riscatto fissata a 6 milioni. E dato che Lazaro non è più da tempo nei piani dell’Inter, si pensava che si sarebbe giunti a un accordo. Poi, però, c’è stato l’infortunio che ha tenuto bloccato in infermeria l’austriaco per tre mesi.

Di conseguenza, il Torino ha deciso di cambiare strategia. Si era detto che Vagnati, ds del Toro, avrebbe potuto investire al massimo 4 milioni per il laterale. Troppo pochi per l’Inter, che nel 2019 acquistarono l’austriaco spendendo 20 milioni più 4 di bonus.

Cairo fa sempre così: quando vende punta al massimo del guadagno, e quando compra vuole lo sconto, altrimenti si ritira subito dall’affare. Ci sarebbe dunque bisogno di trattare ancora, data la distanza fra domanda nerazzurra e offerta granata. Ma pare che le parti non riusciranno a intavolare un discorso produttivo.

Il Torino non vuole più tenersi Lazaro: l’Inter perde 6 milioni

I sei milioni richiesti dall’Inter vanno interpretati come il minimo per non rischiare un minusvalenza. Quindi, ridurre il costo di vendita per accontentare Cairo non avrebbe comunque fatto contenti Marotta e Ausilio. Stando però alle ultime informazioni giunte da Torino, sembra che il club granata non ha più interesse nell’esercitare il riscatto dell’austriaco. Non al prezzo fissato a 6 milioni e nemmeno con lo sconto.

Lazaro non rientra nei piani futuri di Juric, che invece è stato confermato sulla panchina del Toro, a meno di ripensamenti dell’ultimo minuto (se dovesse partire Singo, al quel punto l’allenatore potrebbe chiedere alla dirigenza di fare uno sforzo per prendere l’austriaco).

Se nulla dovesse cambiare, Lazaro tornerebbe di nuovo all’Inter, con poche speranze di essere integrato in rosa. Già l’anno scorso ha svolto un mesetto di ritiro con l’Inter, e Inzaghi lo ha di fatto scaricato.

Vendita forzata al ribasso: opzione scambio?

I procuratori di Lazaro dovranno rimboccarsi ancora le maniche, per mettersi in cerca di una nuova sistemazione. Essendo in scadenza fra un anno, questa volta la formula dovrà essere per forza di cose a titolo definitivo: niente più prestiti per il caro Valentino.

L’Inter potrebbe comunque anche cedere il suo cartellino per arrivare a un altro calciatore. Per esempio potrebbe proporlo alla Salernitana, insieme a un conguaglio economico, per prendere Mazzocchi o per far scattare il controriscatto di Pirola.

Altra idea potrebbe essere quella di scambiarlo con il Salisburgo, per ottenere il cartellino del giovane kosovaro Dijon Kameri, centrocampista centrale adattabile a trequartista valutato 5 milioni.

Valentino Lazaro era tornato a disposizione del Torino lo scorso 3 aprile, nel pareggio per 1-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, dopo un brutto infortunio al legamento collaterale del ginocchio patito a metà gennaio contro lo Spezia. Il ventisettenne di Graz è stato uno dei flop più cocenti degli ultimi anni nerazzurri. Eppure, tecnicamente, non è così male. Quest’anno ha dimostrato di poter giocare ordinatamente come laterale a tutta fascia. Come riserva di Dumfries è tanto peggio di Bellanova?