“Accordo biennale con l’Inter”: ufficiale dopo Istanbul

Si parla di un accordo biennale: dopo mesi di dubbi, dopo la finale di Istanbul, dovrebbe arrivare l’attesa firma di rinnovo

Nell’ultima di campionato, contro il Torino, Stefan de Vrij, schierato al centro della difesa, ha dimostrato di poter ancora garantire prestazioni di alto livello. Ha giocato bene anche quando Simone Inzaghi lo ha buttato dentro al posto di Darmian, adattandosi a un ruolo non suo.

L’Inter continua ad avere stima dell’olandese, nonostante in quest’ultimo anno sia stato poco impiegato da Inzaghi. In questa stagione, l’ex Lazio è partito titolare ventuno volte in campionato. E ha messo insieme una media una cinquantina di passaggi a partita, con una percentuale di passaggi completati del 89%. In Champions è sceso in campo dal primo minuto tre volte, ed è subentrato in quattro sfide.

Dopo Istanbul, a quanto sembra, il giocatore dovrebbe firmare il nuovo accordo biennale con l’Inter, per un ingaggio vicino ai 4 milioni a stagione. E subito dopo, potrebbe arrivare anche un prolungamento di contratto per Inzaghi, con firma fino al 2025.

Accordo biennale: l’Inter blinda il difensore dopo la finale di Istanbul

Vari quotidiani sportivi italiani danno la notizia dell’imminente rinnovo di de Vrij. C’è chi parla di un accordo pensato e discusso già tempo e chi di una decisa e improvvisa accelerazione, proprio dopo la partita contro il Torino. Ciò che sembra certo è che sia l’Inter che l’olandese abbiano capito di voler continuare insieme.

L’ex Lazio è ancora molto richiesto sul mercato: è uno dei potenziali parametri zero che fanno più gola, soprattutto in Spagna e in Premier. Ma se è davvero arrivata l’intesa per un nuovo accordo biennale, da ratificare dopo la finale di Istanbul, l’Inter può stare tranquilla: nessuno potrà rubargli il difensore.

Pochi giorni fa, l’olandese, intervistato da DAZN, aveva dichiarato di essere propenso al rinnovo. “Fin qui è stato un percorso molto bello, in questi anni siamo cresciuti tutti insieme, squadra, società e io stesso, ci stiamo godendo questo periodo. Futuro? C’è la possibilità di continuare insieme“, aveva ammesso il difensore, “a fine stagione parlerò con la società“.

Inzaghi merita il rinnovo e Marotta ammette i propri errori

Anche Marotta, analizzando la stagione che si chiuderà sabato 10 giugno con la finale di Champions, ha ammesso di essere molto soddisfatto dal lavoro di Inzaghi. “Essere in finale di Champions“, ha spiegato l’ad, “è sicuramente un motivo di grande orgoglio per tutti noi. Lo definirei il giusto premio per la dedizione e il lavoro svolto dal luglio scorso a oggi, una stagione estremamente positiva“.

“Il nostro cammino è stato importante e nei momenti difficili abbiamo sofferto tutti insieme: l’allenatore è stato bravo a rimettere in carreggiata la macchina, a farla ripartire e a ottenere qualcosa di davvero prestigioso. I giocatori e la società hanno fatto il resto“.

Sul rinnovo di Inzaghi, Marotta ha spiegato che oggi all’Inter sono tutti concentrati sulla finale, ma ha anche confermato che la società è soddisfatta. “Sicuramente il tecnico ha svolto il suo lavoro con grande professionalità e capacità. Il merito di questo traguardo raggiunto è principalmente suo perché ha resistito alle critiche e alle pressioni, che io per primo gli ho riservato“.

L’impressione è che quindi, quest’estate, possa arrivare anche un prolungamento con piccolo conguaglio per il tecnico piacentino. Il mea culpa di Marotta avrà di certo fatto felice Inzaghi.