Inter, è tutto fatto: “Firmerò nei prossimi giorni”

Il calciatore e la società nerazzurra hanno ormai da tempo raggiunto l’intesa per il rinnovo. Ora si attende solamente la firma e l’annuncio ufficiale del club

Work in progress in casa Inter. Nonostante l’imminente finale di Champions, l’intera dirigenza nerazzurra è al lavoro per risolvere tutta una serie di questioni contrattuali.

Bastoni, de Vrij, Dzeko e non solo. Dalle parti di Appiano, da tempo ormai, si parla anche della situazione Calhanoglu: calciatore il cui rinnovo veniva, giustamente, dato per scontato già negli scorsi mesi.

Da tempo si parlava, infatti, di una possibile intesa sui 6 milioni di euro. Questa la cifra, ad essere sinceri, che il turco arriverà a percepire su per giù nel corso dei prossimi anni con tanto di innalzamento dello stipendio dunque, visto e considerato che sino a questo momento sta beneficiando di un ingaggio pari a 5 milioni a stagione.

Ora, con un accordo in scadenza nel 2024, l’Inter è pronta, a tutti gli effetti, ad estendere la durata del contratto dell’ex Milan: con lo stesso classe ’94 che è definitivamente pronto a firmare un triennale, sino a giugno 2027 insomma.

Oramai non vi è più alcun dubbio. Tant’è che, ad averlo confermato in prima persona, è stato proprio lo stesso Hakan Calhanoglu: colui che ha rilasciato importanti dichiarazioni nel bel mezzo dell’Inter Media day di ieri, giornata nella quale l’intera società nerazzurra si è praticamente concessa, a tutto tondo, alla stampa.

Calhanoglu annuncia: “Prolungherò il mio contratto, abbiamo già concordato tutto. Nei prossimi giorni la firma”

Una volta concessosi ad alcuni media turchi nella giornata di ieri, Hakan Calhanoglu ha parlato a ‘NTV Spor‘ non soltanto a proposito della finale di Champions col Manchester City ma anche della sua situazione contrattuale ufficializzando, di fatto, il suo rinnovo.

“E’ vero: prolungherò il mio contratto con l’Inter, abbiamo già concordato per bene il tutto“ – ha esordito.

“Qui sono felice, non voglio andarmene. Il mio primo obiettivo? Quello di continuare a giocare ai massimi livelli per tutto l’arco della mia carriera”.

“Ora la testa è solamente alla finale di Champions però. Sono molto emozionato di poter giocare una gara del genere nel mio paese. Sarà una bella partita e sono davvero molto orgoglioso di tutto ciò”.

“Cosa penso di Gundogan? Da giocatore turco dico che è davvero bello poter figurare all’interno di questo match, lo ribadisco. So perfettamente che ci sarà anche lui. A questo punto dico: che vinca il migliore”.

Concludendo sul rinnovo infine: “Come vi ho già anticipato, ormai non c’è più alcun dubbio. Firmerò nei prossimi giorni”.