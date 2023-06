Infortunio gravissimo e sostituto immediato: ‘scippo’ all’Inter

I nerazzurri hanno ora una diretta concorrente in più sul mercato. Nel mirino un attaccante che resta anche sotto la lente d’ingrandimento dell’Inter. La situazione

Un’altra stagione è praticamente volta al termine. Eccezion fatta per l’Inter, club che necessita di disputare l’impegno più importante dell’anno, qualsiasi altra società italiana, e non solo, ha già indirizzato le proprie antenne in vista della propria regular season.

Con una classifica, oramai, aggiornata quasi per intero – dove vi è solamente da appurare chi retrocederà in Serie B tra Verona e Spezia, scontro salvezza che si disputerà in questo fine settimana – anche il quadro europeo è stato delineato perfettamente.

Le quattro squadre che prenderanno, infatti, parte alla prossima edizione di Champions saranno: Napoli, Lazio, Inter e Milan (elencatevi di seguito in ordine di classifica ma non di fasce).

Per il resto – eccezion fatta per la Juve, che in caso di mancata esclusione dall’Europa finirà per prendere, dunque, parte alla Conference in formato 2023-24 – ad essersi piazzate in Europa League ci hanno pensato Atalanta e Roma.

Proprio questi ultimi, a distanza di qualche giorno dalla dolorosa sconfitta incassata in finale contro il Siviglia ai calci di rigore, sono rei di aver appena ricevuto un’altra batosta sul campo.

Tralasciando per un attimo il sesto posto – il che vuol dire Europa League anche per il prossimo anno – i giallorossi sono, infatti, venuti a conoscenza di una notizia tutt’altro che piacevole.

La seguente news riguarda, a tutti gli effetti, Tammy Abraham: centravanti che, dopo circa 15′ di gioco dal suo ingresso durante Roma-Spezia dello scorso weekend, ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: infortunio che lo terrà fermo ai box per un sacco di tempo.

A onor del vero, l’attaccante inglese rischia, verosimilmente, di non poter mettere piede in campo per i prossimi 9 mesi. Questi i probabili tempi di recupero, con lo stesso Abraham che dovrebbe, quindi, tornare a riassaporare l’erbetta attorno a marzo 2024.

Una notizia che, però, scombussola non soltanto i piani della ‘Lupa’, ma che rischia di rovinare anche quelli dell’Inter. Data l’attuale situazione, infatti, Mourinho e i suoi si trovano ora costretti a dover intervenire al più presto sul mercato.

Sarà fondamentale, non a caso, correre immediatamente alla ricerca di nuovi rinforzi offensivi ed ecco che, tra le tante candidature giallorosse, potrebbe – da un momento all’altro – sorgere fuori anche il nome di un centravanti che era, e resta tutt’ora, da considerarsi un attaccante che garba particolarmente anche ai nerazzurri.

Calciomercato, l’infortunio di Abraham rischia di rovinare i piani dell’Inter: Nzola nel mirino ma occhio a Retegui

Come già anticipato, a causa del gravissimo infortunio rimediato da Tammy Abraham nell’ultimo turno di campionato, la Roma è ora costretta a dover correre immediatamente alla ricerca di un nuovo centravanti. Tra i vari nomi pare esserci non soltanto Nzola, ma ecco che da un momento all’altro può spuntare fuori anche quello di Retegui.

Ad essere sinceri, infatti, la Roma pare aver, addirittura, già trovato una prima intesa assieme a Nzola per il suo potenziale approdo in quel della Capitale a partire della prossima estate.

Da tempo, il suo, è un nome che garba particolarmente ai giallorossi e, non per niente, grazie alle sue 15 reti stagionali, il suo profilo era finito per essere accostato anche all’Inter.

Ora però, data l’attuale situazione in casa Roma, innumerevoli agenti potrebbero finire, ben presto, per farsi avanti proponendo tutta una serie di loro candidati all’intera dirigenza della ‘Lupa’. Tra questi, non è affatto da escludere che possano esserci anche quelli di Mateo Retegui, centravanti che resta costantemente nel mirino dell’Inter.

Da mesi, infatti, il centravanti argentino – quest’oggi girato in prestito all’Atletico Tigre per volere del Boca Juniors – ha già raggiunto una mezza intesa assieme alla ‘Beneamata’, anche se gli stessi nerazzurri, sinora, non hanno ancora avanzato alcun tipo di trattativa concreta nei confronti della stessa società che è intenzionata a riscattarlo, quale il Tigre.

Come valutazione siamo sui 18 milioni di euro ed ora, data la situazione, ecco che Marotta e Ausilio devono, in questo momento, guardarsi seriamente attorno in quanto c’è una nuova, e diretta, concorrente in più sul mercato.