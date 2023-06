Rescissione ufficiale e telefonata dall’Inter: firma a costo zero

I nerazzurri avrebbero già indirizzato le proprie antenne verso un ex ‘blaugrana’, reo di aver appena detto addio. Anche altri due club alla finestra

Una volta messasi definitivamente alle spalle la finalissima di Champions League del prossimo 10 giugno in quel di Istanbul, per l’Inter sarà solo ed esclusivamente tempo di pensare alla prossima finestra di calciomercato che verrà.

Diversi gli osservati speciali che Marotta e Ausilio hanno già posto sotto il propri mirino: inclusi alcuni attaccanti – come ad esempio Roberto Firmino e Marcus Thuram – che, per via dei propri contratti in scadenza a fine giugno, diranno addio ai rispettivi club a parametro zero nel corso della prossima estate.

E’ questa, a onor del vero, la politica che l’intera dirigenza nerazzurra ha già incominciato ad adottare da un paio d’anni a questa parte proprio per via delle scarsissime risorse economiche che Zhang e soci hanno posseduto sino ad ora.

A distanza di un po’ di tempo però, anche e soprattutto per via dello straordinario percorso europeo condotto dall’Inter in quest’annata – cavalcata che ha fruttato ben 101 milioni di euro all’incirca – la stessa ‘Beneamata’ può, per propria fortuna, fare affidamento su un budget che è risultato in netta crescita…Anche se non ancora chissà quanto soddisfacente.

Proprio per tale ragione, i nerazzurri restano ugualmente alla costante ricerca di nuove e ghiotte opportunità: inclusa qualcuna che potrebbe giungere direttamente da Barcellona, come quella di Jordi Alba.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Jordi Alba a zero: i nerazzurri l’avrebbero già contattato dopo la rescissione

Proprio come anticipato da ‘Marca‘ un po’ di tempo fa, Jordi Alba aveva, anzitempo, chiesto ai suoi agenti la cortesia di non interfacciare alcun tipo di colloquio assieme ad un qualsiasi altro club europeo ancor prima che avvenisse la rescissione consensuale col Barcellona: venendo, successivamente, accontentato.

Ora, a rescissione già avvenuta, lo stesso e identico quotidiano spagnolo riferisce che ad aver chiesto, anticipatamene, informazioni sul suo conto ci ha già pensato l’Inter, ma non solo.

E’ questa la notizia che ‘Marca’ rilancia: ossia quella che i nerazzurri avrebbero già instaurato i primi dialoghi assieme all’entourage di Jordi Alba: calciatore che, pur avendo sino a poco tempo fa un contratto con data di validità sino a giugno 2024 assieme al Barcellona, ha già detto addio ai ‘blaugrana’ tramite la via della rescissione consensuale.

Oltre ai soli nerazzurri, però, anche Benfica e Atletico Madrid si son detti intrigati da questa potenziale opportunità di mercato e, nel mentre ognuno di questi club resta lì affacciato alla finestra del classe ’89, anche alcuni club provenienti dalla Premier o dall’Arabia restano lì sullo sfondo.

Inter che però, ancor prima di portare a termine l’affare Jordi Alba, deve ancora capire la reale situazione di Gosens: calciatore che non si sa ancora se resterà al 100% visto e considerato che nutre importanti interessamenti dalla Bundesliga.

Tradotto: se il tedesco resta, l’esperto laterale spagnolo non può mica approdare a Milano con Dimarco e Gosens affianco a sé. Attesi, dunque, nuovi ed ulteriori sviluppi a riguardo.