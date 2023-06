Ha traslocato, tutto pronto per l’addio: Inter, 60 milioni

L’affare sta per essere concluso, e lo conferma un dettaglio: il calciatore ha traslocato ed è dunque pronto a partire. La notizia interessa anche l’Inter

I Red Devils hanno dunque trovato l’accordo col giocatore: presto pagheranno la clausola da 60 milioni di euro e completeranno il trasferimento. A Napoli, dopo lo Scudetto si parla solo di addii. Dopo Luciano Spalletti, il secondo eroe azzurro destinato a lasciare è il sudcoreano Kim: il difensore più forte della Serie A.

Ieri, scrive il Mattino, il difensore avrebbe traslocato e dunque lasciato casa in città. Ciò significa che lo United pagherà clausola di circa 60 milioni. E di conseguenza il Napoli dovrà buttarsi subito sul mercato per trovare un sostituto. Probabilmente De Laurentiis proverà a prendere un obiettivo dell’Inter, e cioè Scalvini dall’Atalanta.

L’alternativa al giovane difensore della Dea è Doekhi, anche se nelle ultime ore è spuntato fuori anche nome di Milenkovic, legato a Italiano, che potrebbe essere uno dei papabili a sostituire Spalletti.

Kim ha traslocato e il Napoli piomba su Scalvini

Dee Hong, agente di Kim Min-jae e rappresentante dell’agenzia Orangeball, ha in pratica già dato una mezza conferma dell’addio del suo assistito a Napoli con un messaggio su LinkedIn. “È stato un viaggio meraviglioso in Italia e sono molto felice di vedere questo ragazzo concluderlo con i migliori risultati, lo scudetto e il miglior difensore della Serie A. Kim Min-jae, la tua grinta e la tua passione lo hanno reso possibile. Sono orgoglioso di te”, ha scritto Hong.

I contatti fra lo United e Kim si sono intensificati in quest’ultimo mese. E l’affare sembra ormai fatto. I Red Devils vogliono tornare competitivi in Premier, e per farlo sono disposti a investire molto. E così sono a un passo dal chiudere con il forte centrale ex Fenerbahce, proclamato miglior difensore della Serie A. Secondo il Mattino, sarebbe già stato organizzato l’addio. Il giocatore ha traslocato o sta per farlo dalla sua casa di Posillipo.

Scalvini è quello che piace di più al Napoli e al presidente De Laurentiis. E con i 60 milioni incassati per la cessione di Kim il presidente azzurro potrebbe presto fare un’offerta economica importante all’Atalanta. Si parla di almeno 35 milioni più bonus.

Niente Scalvini per l’Inter, e forse anche niente Nacho

Arrivare a Scalvini sarebbe stato comunque complicato per Marotta. L’ad nerazzurro sembra infatti più concentrato su affari low-cost o a zero. A questo proposito, il passaggio di Nacho all’Inter a parametro zero dal Real Madrid potrebbe essere molto vicino, secondo alcune voci. Per altri, invece, il difensore potrebbe rinnovare da un momento all’altro con i Blancos.

Il classe 1990 piace anche a Inzaghi, perché è duttile e professionale. Si tratta di un giocatore esperto, che ha già vinto cinque Champions, capace di giocare come centrale, da braccetto destro, o come terzino. Un nuovo Darmian, insomma.

Altre indiscrezioni, provenienti dalla Spagna, danno invece il difensore vicinissimo al rinnovo. Nacho avrebbe chiesto rassicurazioni ad Ancelotti, il quale gli avrebbe garantito di contare molto sulla sua presenza in squadra. Per questo, il jolly spagnolo, sarebbe pronto a rinnovare con il Real Madrid.

“Nacho ha avuto un’offerta dall’Inter, così come dalla MLS, ma alla fine ha deciso di non cambiare aria e continuare al Real Madrid” si legge su AS. Il rinnovo con i Blancos dovrebbe essere annuale.