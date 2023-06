‘Allarme’ Lautaro a tre giorni da Istanbul: conferme in diretta

Mancano tre giorni alla finale di Istanbul e si accendono le voci di mercato a proposito di un possibile doppio assalto a Lautaro Martinez

Sia il Real Madrid, che ha perso Benzema, che il Manchester United, che ha incassato l’ennesimo rifiuto da Harry Kane, vorrebbero trattare Lautaro con l’Inter. Ma per i nerazzurri, il Toro è incedibile.

Ciò non basta a placare le continue voci di un addio del campione del mondo. E così a soli tre giorni dalla finale di Istanbul, dovunque si riprende a parlare di un possibile assalto su Lautaro, la punta di diamante dell’Inter.

Succede sempre così, nei momenti più delicati impazzano le notizie destabilizzanti e le Cassandre escono allo scoperto. A livello europeo, tali voci non sono però recenti: si parla ormai di mesi di un possibile affondo da parte dello United a Lautaro Martinez. In Inghilterra scrivono che i Red Devils abbiano scelto il Toro come profilo più interessante sul quale puntare, dopo aver capito che Kane non sarebbe stato facile da raggiungere.

A proposito del possibile affare fra Lautaro e il Manchester United sono arrivate anche delle conferme da parte dell’intermediario di mercato Mario Cenolli. L’agente ha parlato a calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, e ha di fatto ribadito come i Red Devils intendano agire sul mercato quest’estate, puntando soprattutto sui campioni della Serie A.

Voci destabilizzati su Lautaro a tre giorni dal big-match di Istanbul

Cenolli ha spiegato che il Manchester United, dopo aver quasi chiuso per Kim, potrebbe continuare a spendere in Serie A: nel mirino ci sarebbero Osimhen e Lautaro. “Visto che hanno preso anche Kim, potrebbe pensare a un doppio colpo dal Napoli. Di sicuro, però, hanno già chiesto informazioni anche per Lautaro. Se per Osimhen dovesse arrivare un’offerta folle, allora si potrebbe chiudere”.

E poi c’è anche il Real: Ancelotti vuole un giocatore che possa sostituire degnamente Benzema, un campione bravo sia sotto porta che a collegare centrocampo e attacco. E in quest’ottica, Lautaro sarebbe uno dei suoi preferiti.

E poi c’è il Chelsea, che nel summit già fissato con l’Inter per parlare del futuro di Lukaku, potrebbe proporre a Marotta uno strano affare: cedere tutto il cartellino del belga più quello di Chalobah con 30 milioni per aver Lautaro.

Per l’Inter, un affare del genere non avrebbe molto senso. Ma di fronte a un’offerta cash vicina ai 100 milioni, Zhang potrebbe anche aprire a una clamorosa cessione. Da parte sua, Lautaro non ha mai chiesto all’Inter di poter trattare con altre squadre: sta bene a Milano e si è legato tanto ai colori nerazzurri.

Il summit col Chelsea dopo la finale

Di cosa parleranno dunque Inter e Chelsea nell’incontro previsto per dopo la finale? I nomi di cui discutere sono tanti. I nerazzurri vorranno ragionare soprattutto di Lukaku, mentre i Blues hanno il chiodo fisso di André Onana.

Big Rom non vuole tornare a Londra, nemmeno con Pochettino in panchina, e si muoverà anche personalmente per chiedere un rinnovo del prestito con l’Inter. Marotta chiederà poi informazioni per Loftus-Cheek per la mediana, che è un nome che piace in alternativa a Frattesi.

Si ragionerà poi di un difensore. Probabilmente di Koulibaly o di Chalobah. Sul tavolo, il Chelsea potrebbe anche voler legare tutte queste trattative insieme, mentre per l’Inter, Lukaku rimane sempre un discorso a parte. La LuLa giocherà insieme anche l’anno prossimo? Questo sperano tutti i tifosi nerazzurri…