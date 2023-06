Inter all’angolo, scambio ‘due per uno’ con la Juventus

By

I bianconeri e un altro club di A paiono essersi seduti a tavolino per discutere di alcune pedine di loro attuale proprietà. La situazione non sorride affatto all’Inter

Una volta messisi definitivamente alla spalle la giornata di sabato, dove l’Inter scenderà in campo in quello che sarà il suo ultimo atto stagionale, niente meno che il più importante parlandoci chiaro, per gli stessi nerazzurri sarà poi tempo di incominciare a programmare l’inizio della prossima stagione.

Nelle persone di Marotta e Ausilio, infatti, la ‘Beneamata’ interfaccerà quanti più dialoghi possibili assieme alla restante parte delle altre società: italiane e non solo. Proprio una proveniente dalla A, non a caso, pare aver all’interno del proprio roster alcuni giocatori che, tra le tante cose, garbano particolarmente anche all’Inter.

Una di queste è sicuramente l’Atalanta: sodalizio che, reo di aver appena strappato il pass che gli consentirà di prendere parte alla prossima edizione di Europa League, vanta innumerevoli pedine interessanti nella propria rosa.

Oltre ai soli Koopmeiners, Lookman e così via, nel corso quest’altra stagione appena conclusasi, tanti e tanti altri atleti della formazione guidata da Gian Piero Gasperini – fresco di riconferma appena ricevuta dall’intero asset societario bergamasco – sono riusciti nell’intento di mettersi, ancora una volta, in evidenza.

Pensiamo, ad esempio, a Giorgio Scalvini: giovane difensore centrale di attuale proprietà della ‘Dea’ che interessa moltissimo, non soltanto all’Inter, ma anche alla Juventus.

Proprio i bianconeri, infatti, paiono aver già interfacciato qualche tipo di colloquio assieme al club presieduto attualmente da Percassi: scenario che, potenzialmente, rischia di rovinare seriamente i piani della ‘Beneamata’. Svelato l’accaduto.

Calciomercato, non solo l’Inter su Scalvini: Juve pronta a virare dritto su di lui e Carnesecchi, in mezzo pure Miretti

Stando a quanto riferito da ‘Tuttosport‘ in queste ultime ore, Atalanta e Juve avrebbero avviato i primi contratti tra loro per discutere di alcune situazioni contrattuali, inclusa quella di Giorgio Scalvini: profilo che garba particolarmente, tutt’ora, anche all’Inter.

Da tempo, infatti, i nerazzurri di Milano seguono con particolare attenzione la sua situazione ma, a quanto pare, non sembrerebbero essere i soli.

Questo perché anche la Juventus, proprio come riferito dalla medesima fonte di prima, pare essere sulle sue tracce.

‘Tuttosport‘ stesso riferisce, non a caso, che nei colloqui intercorsi tra le due parti in queste ultime ore, vi sarebbe finito anche il difensore centrale classe ’03, oltre al solito Marco Carnesecchi: estremo difensore – quest’anno girato alla Cremonese in prestito – di attuale proprietà della ‘Dea’ che gode dell’interesse da parte dei bianconeri.

Al centro delle discussioni, vi sarebbe finito anche Fabio Miretti, giovane centrocampista della ‘Vecchia Signora’ che nutre di tutti gli apprezzamenti dei bergamaschi.

Questa l’attuale situazione che, dunque, non sorride per nulla all’Inter: altra società che continua a restare sulle tracce di Scalvini, profilo legato a Gasperini &co sino a giugno 2027, perlomeno sulla carta vista la spietata concorrenza.