È tutto fatto, dall’Inter alla Roma a costo zero

La Roma ha quasi chiuso per un difensore a costo zero: sfuma dunque per Marotta il possibile accordo con un parametro zero inseguito per mesi

José Mourinho ha avuto la meglio, grazie al suo serrato corteggiamento, e ora sembra proprio che la Roma sia pronta a chiudere l’affare a costo zero. Obite Evan N’Dicka, forte e massiccio difensore francese di origini camerunesi, si svincolerà tra qualche giorno a zero dall’Eintracht Francoforte ed è vicinissimo a firmare per i giallorossi.

Il difensore era stato accostato e offerto all’Inter. Bisognava però pagare un’alta commissione ai suoi procuratori, che Beppe Marotta ha deciso di non corrispondere, un po’ per una questione di principio e un po’ perché investire tanto su un solo uomo (a zero) avrebbe comunque potuto pregiudicare i prossimi affari nerazzurri.

E così, dopo essersi assicurati Aouar per il centrocampo, la Roma è pronta a muoversi anche su un parametro zero in difesa. Secondo SkySport è quasi fatta per Evan N’Dicka: il difensore classe 1999 dell’Eintracht Francoforte potrebbe essere a un passo dal firmare un contratto di cinque anni con la Roma.

Obite Evan N’Dicka è nato a Parigi ma è cresciuto nelle giovanili dell’Auxerre, squadra con cui ha esordito diciassettenne nel 2017, e subito ha mostrato grandi doti atletiche. Ha trascorso la stagione e mezza successiva al club, collezionando 14 presenze in prima squadra prima di passare all’Eintracht, in Bundesliga. E ora si trasferirà con buona probabilità a costo zero alla Roma.

Il difensore firma per la Roma a costo zero

José Mourinho voleva fortemente N’Dicka, che è il tipo di difensore gigante e dominante funzionale per il suo gioco. E così, tra qualche mese, la Roma potrebbe schierare in campo una difesa di vatussi. Con Smalling, alto uno e novantaquattro, Mancini, alto uno e novanta, Kamulla, alto uno e novantuno, e il francese, che arriva a uno e novantadue.

Per Smalling, il rinnovo di contratto dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. A lasciare la squadra dovrebbe essere invece Roger Ibanez: i giallorossi vorrebbero cederlo per una ventina di milioni. Saluterà poi anche Llorente, che tornerà al Leeds senza che la Roma eserciti il riscatto.

N’Dicka migliorerà non solo fisicamente il reparto arretrato. Il ragazzo ha personalità, grinta, capacità di adattarsi a ruoli diversi (gioca bene anche da terzino) e soprattutto grande confidenza col goal. I suoi tiri potentissimi e tesi fanno spesso spavento ai portieri. Nei suoi cinque anni di Bundesliga ha segnato dodici goal.

Gli obiettivi della difesa per l’Inter

Il profilo del francese era stato accostato al mercato nerazzurro non solo quest’anno ma anche nelle passate finestre di calciomercato. Non è mai arrivato e non arriverà nemmeno a zero quest’estate. Marotta si è già concentrato da tempo su altri orizzonti.

Nacho, che sembrava aver preso in serio esame l’offerta dell’Inter, si è preso del tempo per valutare la proposta di rinnovo in arrivo dal Real. La situazione è stata spiegata con chiarezza da Ancelotti. “La situazione di Nacho e Ceballos è simile a quella di Asensio: il loro ruolo per il futuro è molto chiaro. Quando ho spiegato loro la situazione in modo chiaro, il club ha fatto loro un’offerta di rinnovo. Marco ha preferito andare via, Nacho e Dani stanno valutando ma dovrebbero rinnovare“.

L’altro possibile affare a zero in difesa per l’Inter riporta a Nicolas Otamendi, capitano del Benfica, eliminato proprio dall’Inter in Champions League. L’argentino non rinnoverà il proprio contratto e l’Inter è interessata a offrirgli un biennale.