Vice Onana: l’ex Milan a parametro zero

Un estremo difensore che in passato ha indossato le vesti rossonere ha detto ufficialmente addio al suo club. Ora, nel suo futuro può esserci l’Inter. Ecco come

Nonostante gli splendidi risultati raggiunti sino a questo momento della stagione, con l’ultimo tassello che necessita di essere ancora ultimato anche se non sarà affatto facile, in casa Inter prosegue la programmazione in vista della prossima stagione.

Innumerevoli i movimenti che, non a caso, l’intera dirigenza nerazzurra attuerà a partire da questa sessione di calciomercato estiva che a breve prenderà ufficialmente il via, a cominciare proprio dalle figure di Marotta e Ausilio: coloro che, in questi ultimi anni, hanno contribuito in prima persona a tutti i successi dell’Inter.

Ad ogni modo, però, per la prossima annata si prevede una vera e propria rivoluzione: rivoluzione che, per l’appunto, dovrebbe prendere piede non soltanto in attacco e a centrocampo ma, a maggior ragione, anche in difesa e in porta.

Resta, infatti, da valutare ancora a tutto tondo la situazione Handanovic: estremo difensore nerazzurro che, per anni, ha dato tanto alla causa interista e che adesso si trova ad avere non soltanto un’età avanzata, ma è anche in scadenza di contratto.

Salvo clamorosi ribaltoni dell’ultim’ora, lo sloveno non dovrebbe affatto estendere la durata del proprio accordo assieme ai nerazzurri: motivo per cui la stessa e identica ‘Beneamata’, in quel caso, necessiterebbe a tutti gli effetti di un nuovo secondo portiere. Occhio a quest’altro eventuale scenario.

Calciomercato, Begovic e l’Everton si dicono ufficialmente addio a zero: può essere proposto all’Inter tramite agenti

Dopo un’attenta serie di valutazioni, l’Everton ha deciso di non prolungare il contratto del suo attuale tesserato Asmir Begovic, estremo difensore in scadenza a giugno.

I ‘Toffees’ hanno, infatti, annunciato tutto ciò negli scorsi giorni e, da quel momento in poi, non è tardata ad arrivare nemmeno la conferma del bosniaco, il quale è uscito allo scoperto direttamente sui social.

Questo il messaggio lanciato direttamente da parte del classe ’87 sul proprio profilo Instagram: “A tutti gli ‘Evertoniani’, grazie per questi ultimi due anni trascorsi qui e grazie per avermi permesso di far parte del vostro club prendendomi ed abbracciandomi come uno dei vostri. E’ stato un piacere rappresentarvi e far parte della vostra comunità. Auguro il meglio a tutto lo staff, ai calciatori e soprattutto a voi tifosi”.

Questo l’annuncio che, quindi, rende noto a tutti gli effetti che Begovic non sarà più un portiere dell’Everton a partire dalla prossima stagione.

Ora, complice l’accaduto, l’ex Milan non possiederà più un vero e proprio contratto a partire dal prossimo 30 giugno: motivo per cui è alla ricerca di una nuova avventura.

Proprio per tale ragione, tramite l’ausilio ed il supporto dei propri intermediari, l’estremo difensore bosniaco stesso potrebbe anche venir proposto direttamente all’Inter a parametro zero come vice Onana. Il tutto, chiaramente, nel caso in cui Samir Handanovic, alla fin fine, non dovesse rinnovare per davvero coi nerazzurri.