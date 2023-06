Assalto Inter a Milinkovic: 35 milioni con contropartita

Quella del serbo resta una concreta alternativa ad un vecchio, ma pur sempre attuale, pallino di Ausilio. Possibile svolta in arrivo con soldi in cash e scambio

Anche nel giorno più importante di un’intera stagione, con una finale di Champions che è ormai alle porte per intenderci, l’Inter lavora costantemente al proprio futuro ed è per questo che ha già incominciato ad indirizzare mezzo occhio in vista della prossima annata.

Sarà, infatti, nelle persone di Marotta e Ausilio, in primis, che i nerazzurri proveranno a mettere in atto un mercato degno di nota, proprio come ribadito qualche settimana fa dallo stesso presidente Steven Zhang, colui che ammise: “All’Inter garantisco un mercato all’altezza della situazione. Sarà migliore di quello visto quest’anno“.

Ora, con un Gagliardini, ormai da tempo, ai nastri di partenza, la ‘Beneamata’ deve, dunque, correre immediatamente alla ricerca di nuovi rinforzi per la propria mediana.

Un nome che piace, su tutti, è sicuramente quello di Franck Kessie: profilo che è in grado di garantire un po’ più di muscoli e che gli stessi nerazzurri ritengono perfetto per il proprio centrocampo.

Al tempo stesso, però, un altro nome he piace particolarmente, è quello di Sergej Milinkovic-Savic: ormai in uscita dalla Lazio e che – a causa del suo accordo in scadenza nel 2024, contratto che non verrà affatto prolungato – Lotito ha già dato ufficialmente per partente.

La base d’asta posta da parte dei biancocelesti è di 35 milioni di euro: cifra che, volendo, l’Inter è pronta a poter ridurre con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. I potenziali nomi sono questi.

Calciomercato Inter, nerazzurri pronti a provarci così per Milinkovic: in cambio soldi più uno tra Fabbian e Mulattieri

L’Inter potrebbe, ben presto, provare ad abbassare le pretese della Lazio per Sergej Milinkovic-Savic in questo modo: offrendo, magari, soldi in cash più uno tra Giovanni Fabbian e Samuele Mulattieri in cambio.

I due giovani calciatori appena sopracitati si sono messi in grandissima evidenza nel corso di questa stagione appena trascorsa: annata che hanno, rispettivamente, trascorso in prestito in Serie B alla Reggina, nel caso di Fabbian, e al Frosinone nel caso di Mulattieri.

8 reti e 1 assist messi a referto in questa regular season da parte del centrocampista classe ’03, contro le 12 marcature e le 4 assistenze fatte registrare da parte del centravanti nato a La Spezia, anche lui tra i protagonisti di questa cavalcata che ha riportato i ‘Ciociari’ in Serie A.

E’ questo, dunque, l’eventuale ed ipotetico piano a cui i nerazzurri potrebbero ben presto far fronte. Considerando che la base d’asta è di 35 milioni, nel caso in cui l’Inter dovesse decidere di formulare un’offerta con dentro Fabbian come contropartita, gli stessi nerazzurri potrebbero, a quel punto, inserire in aggiunta altri 20 milioni (in quanto il giovane prodotto della cantera interista viene valutato sui 15 milioni).

Diverso, invece, per Mulattieri. Con lui dentro, valutato sui 10 milioni, la ‘Beneamata’ dovrebbe, dunque, proporne 25 di milioni in quel caso.