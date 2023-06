Dimarco: “Orgoglioso di questa Inter. Avremmo meritato di più”

Le parole del terzino dell’Inter dopo la sconfitta col Manchester City di Guardiola in finale di Champions: “C’è rammarico per le tante occasioni sciupate”

“Sono orgoglioso di questa Inter”, ha detto a ‘Sky Sport’ Dimarco dopo il ko col City nella finale di Champions.

Tra i migliori in campo, il laterale nerazzurro non riesce a nascondere l’amarezza per il risultato finale di una partita che la squadra di Inzaghi ha giocato all’altezza del valore dell’avversario.

“La squadra ha dato il 120% in campo, ma non è bastato – ha aggiunto Dimarco – Ha vinto la squadra più forte, costruita per vincere la Champions. C’è sicuramente rammarico per i gol sciupati, abbiamo avuto occasioni nitide però Ederson ha fatto grandi parate. La delusione è tanta, stasera avremmo meritato di più. Allo stesso tempo siamo contenti perché abbiamo dato il massimo, facendo un grande percorso in Champions”.