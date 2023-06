Sprint straniero per Milinkovic: 35 milioni, Inter anticipata

Il ‘Sergente’ può da un momento all’altro finire nelle grinfie di tanti altri club europei. Due in particolare sono pronti a poter fiondarsi su di lui. Marotta nei guai

Uno dei nomi più caldi della prossima finestra di calciomercato estiva, e che non per niente ha già incominciato a far parlare abbondantemente di sé, è sicuramente Sergej Milinkovic–Savic: calciatore che dirà addio alla Lazio a partire dalla prossima estate.

Ormai non ci sono più dubbi. Sarà, infatti, nel corso dei prossimi mesi che il serbo farà le valigie dalla Capitale a fronte di un’offerta da 35 milioni di euro. Questa la base d’asta posta direttamente da parte del patron biancoceleste, Claudio Lotito. Chiaramente per via del suo accordo che andrà in scadenza a giugno 2024.

Complice il solo ed ultimo anno di contratto rimasto, la Lazio non vuole correre alcun rischio: motivo per cui, pur di non perdere il ‘Sergente’ a zero tra un anno, ha deciso di porre immediatamente lo stesso classe ’95 sul mercato.

E’ stato proprio questo a far sì, non a caso, che innumerevoli società riponessero immediatamente tutta la loro attenzione su di lui. Questo vale sia per club europei che non: a cominciare da Juventus e Inter.

Proprio questi ultimi, come ormai risaputo del resto, sin da sempre nutrono un particolare debole calcistico nei confronti della fortissima mezz’ala serba: tant’è che, in più e più circostanze, Marotta ha fatto più di un semplice tentativo nei suoi confronti. Senza ottenere, però, gli esiti sperati. Perlomeno sin qui.

Ora, data la seguente opportunità, l’attuale ad nerazzurro è pronto a riprovarci. A testimoniarlo sono, proprio, gli ultimi rumors di mercato che sono spuntati fuori in queste ultime settimane.

Parliamo chiaro però. L’Inter non è, di certo, la sola ed unica società interessata a Milinkovic-Savic. Dall’estero, infatti, tanti e tanti altri club sono pronti a farsi avanti: qualcuno di questi proveniente direttamente dalla Premier, campionato in cui l’ex Genk potrebbe anche, da un momento all’altro, decidere di mettersi alla prova.

Calciomercato Inter, non solo i nerazzurri su Milinkovic-Savic: occhio anche a Liverpool e Psg

La richiesta da 35 milioni di euro posta direttamente da Lotito, farà sicuramente sì che, ben presto, diverse big europee si fionderanno immediatamente su Sergej Milinkovic-Savic. E perché no, cominciando – magari – proprio da Liverpool e Psg.

Proprio questi due club, infatti, attueranno nel corso della prossima estate una vera e propria rivoluzione sul mercato: a partire proprio dalla loro linea mediana.

Questo, se non altro, per via del fatto che tre centrocampisti della formazione guidata attualmente da Jurgen Klopp hanno, sostanzialmente, già detto addio a zero. Stiamo parlando di Naby Keita, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain: calciatori che, a partire dal prossimo 30 giugno, faranno le valigie dall’Inghilterra a titolo prettamente gratuito.

Occhio però. Perché una cosa assai simile la farà anche il Psg: club che, come già preannunciato del resto, rivoluzionerà il proprio centrocampo con l’intento di liberarsi di alcuni esuberi. A cominciare, proprio, da Carlos Soler e Fabian Ruiz.

Potrebbe essere proprio questo a far sì, quindi, che sia i ‘Reds’ che ‘Les Parisiens’ si fiondino da un momento all’altro su Milinkovic-Savic mettendo così, a quel punto, l’Inter alle strette.

Peraltro, avendo già spento 28 candeline nello scorso febbraio, il ‘Sergente’ ha, in questo momento, all’incirca altri 5-6 anni da poter vivere a grandi livelli: motivo per cui, in caso di potenziale offerta in arrivo dalla Premier o da altre grandi del nostro calcio, difficilmente direbbe di no.