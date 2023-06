De Vrij e il rinnovo con l’Inter: accordo raggiunto, i dettagli

Si parte con i rinnovi in casa Inter: accordo raggiunto con Stefan de Vrij, la firma ufficiale arriverà a giorni

Era nell’aria già da un pezzo, ma persisteva qualche minimo dubbio a proposito delle cifre finali. L’accordo con de Vrij è comunque arrivato. E così l’Inter comincia a tutelarsi in difesa, nel reparto in cui la sitazione, a oggi, appare più precaria.

Con l’olandese che si legherà al club nerazzurro fino al 2025, i nerazzurri possono ora concentrarsi sulla questione del riscatto Francesco Acerbi. Il centrale, di proprietà della Lazio, ha giocato un ottimo campionato, rubando il posto da titolare proprio a de Vrij, ed è stato uno dei protagonisti anche nella finale di Champions League annullando il pericolo Haaland.

Ovviamente, la situazione più delicata verte sulla ricerca del sostituto di Milan Skriniar. Molti i nomi in esame, ma per ora ci sono ancora poche certezze. Ecco perché è fondamentale confermare de Vrij e riuscire a trattenere Acerbi. Per il centrale arrivato la scorsa estate dalla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto intorno ai 4 milioni, l’impressione è che l’Inter voglia chiedere ancora uno sconto al club biancoceleste. Sconto o meno, la strada appare già definita: Inzaghi e l’Inter non vogliono privarsi di Acerbi.

Tornando a de Vraj, l’accordo in arrivo sarà su base biennale a una cifra grossomodo simile all’attuale: l’olandese guadagnerà sui 4 milioni all’anno. Nel fine settimane è attesa la firma. Il centrale era stato tentato da un paio di offerte in Spagna e dalla corte di una squadra di Premier, ma alla fine, trovando un maggiore minutaggio nelle ultime stagionali, ha deciso di continuare in nerazzurro. Si è parlato anche di proposte francesi e di un possibile ritorno in Olanda.

Non è stata una stagione tranquilla per de Vrij. L’olandese ha perso il posto da titola all’Inter ed è stato messo ai margini anche in nazionale. Nathan Aké e Denzel Dumfries, i due olandesi reduci dalla finale di Champions League, giocheranno la semifinale di Nations League contro la Croazia, in programma stasera al De Kuip. Ronald Koeman, ct olandese, non ha voluto fare a meno delle due stelle orange.

Stefan de Vrij, invece, è stato di nuovo escluso. Anche dopo il forfait di De Ligt, il centrale interista non ha trovato spazio nemmeno nella “lista riserve”. Lo ha precisato Rambo Koeman: “Ho a disposizione Jurriën Timber e Lutsharel Geertruida, quindi De Vrij non è un’opzione“, ha detto il ct olandese.

Poco male: de Vrij potrà così concentrarsi sul rinnovo e poi dedicarsi subito alle vacanze. Non ci saranno più ritardi… Secondo alcune voci, la firma non potrà più slittare per dei problemi contingenti, così come è già stata ritardata fino a oggi a causa di esigenze personali del difensore.

In pratica, i dirigenti interisti avrebbero voluto concretizzare il rinnovo già molti mesi fa. L’idea era quelli di trovare un accordo di massima con l’olandese prima del Mondiale, o subito dopo. Ma qualcosa è andato storto.

Il ritardo dovuto a Pastorello

Da tempo l’impressione era che si sarebbe già potuti essere arrivati alla firma, ma i tempi si sarebbero allungati, come afferma La Gazzetta dello Sport, quando de Vrij avrebbe deciso di cambiare il proprio agente. Le trattative, quindi, non sono riprese fino a quando l’ex Lazio, non ha reso nota la propria scelta, ricaduta su Federico Pastorello.

Adesso però la firma sembra imminente. I nerazzurri avrebbero offerto inizialmente un 1+1 a 3,6 milioni. Con le trattative si è arrivati a un biennale da 4 milioni di euro netti a stagione. Anche in questo caso è presente una riduzione di stipendio rispetto a quanto percepito fino a ora. Ma l’olandese sembra più o meno soddisfatto: secondo i meglio informati, avrebbe accettato anche se con alcune riserve.

Niente Liga e niente ritorno in Olanda: de Vrij continuerà a essere un tesserato intestita, sperando di poter ottenere un po’ più di spazio nella prossima stagione.