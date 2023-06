Interlive | Da Dzeko ai nuovi rinforzi: come cambia l’Inter

Dalla difesa all’attacco passando per il centrocampo: le strategie e le scelte dei nerazzurri per mantenere competitiva la rosa di Inzaghi

Nell’incontro in sede di ieri, durato più di tre ore, sono state impostate le strategie del calciomercato estivo. Un calciomercato che per l’Inter sarà all’insegna dell’autofinanziato, perché la situazione societaria non è granché cambiata. Zhang è sempre lì e lì sono rimasti i problemi. Marotta e Ausilio dovranno ingegnarsi, visto che serviranno dai cinque ai sei innesti.

Partendo dai portieri, da vedere come andrà a finire la vicenda Onana. Il Chelsea preme, con l’Inter aperta alla cessione pregustando una maxi plusvalenza. Vicario sarebbe il sostituto. Come vice potrebbe rimanere Handanovic, rinnovando il contratto per un altro (e ultimo) anno.

In difesa è necessario almeno un rinforzo. Nello specifico il sostituto di Skriniar, andato via a zero. Il nome che sta prendendo quota è quello di Kalidou Koulibaly. Nel vertice in programma col Chelsea si capirà se l’operazione è fattibile.

In realtà potrà esserlo solamente in un modo, ovvero qualora i ‘Blues’ dovessero aprire a un nuovo affare ‘alla Lukaku’, cioè a un prestito oneroso con contributo al pagamento di parte dello stipendio che è di circa 10 milioni netti.

Un altro centrale, dando per scontato il ritorno di Acerbi, occorrerebbe in caso di uscita di D’Ambrosio. Un suo rinnovo non è impossibile. In caso di addio potrebbe arrivare un calciatore giovane e di grande prospettiva, come appunto è Bisseck dell’Aarhus. A proposito di prolungamenti, è fatta per quello di Stefan de Vrij. Qualcosa potrebbe cambiare anche sulle corsie esterne: Dumfries, come Onana e Brozovic, è un partente ma con l’offerta giusta; il prescelto per la sua successione è, da tempo, Buchanan del Brugge.

A sinistra, se andasse via Gosens – l’obiettivo è una cessione a titolo definitivo, in Premier o in Bundesliga anche se sarebbe necessaria una proposta da 18 milioni – il preferito è Carlos Augusto per il quale sono già stati fatti dei sondaggi esplorativi

A centrocampo, invece, va sostituito numericamente Gagliardini.

Milinkovic-Savic il ‘sogno’, Frattesi la realtà. A livello di cartellino, e soprattutto di ingaggio (circa 5 lordi il neroverde, almeno 10 il serbo) la mezz’ala del Sassuolo costerebbe decisamente meno di quella della Lazio. Kessie resta sullo sfondo, ma ad oggi è più lontano perché il Barcellona non vuole fare scambi.

Il centrocampista ‘fisico’ e bravo a inserirsi potrebbe quindi essere Frattesi, a patto che vengano trovati gli incastri giusti con Carnevali, ieri a cena coi dirigenti interisti.

Dzeko verso il sì al Fenerbahce: due rinforzi in attacco

Per concludere con l’attacco L’Inter lavorerà per la conferma di Lukaku, come scrivemmo qui su Interlive.it lo scorzo marzo quando quasi tutti andavano in senso opposto.

Stando alle informazioni raccolte, Dzeko viaggia spedito verso il sì al biennale propostogli dal Fenerbahce. Un accordo con l’Inter, che offre un annuale a 3,5-4 milioni, non c’era mai stato. In uscita pure Correa, però tutt’altro che facile da piazzare.

Con la partenza del bosniaco e quella dell’argentino, le facce nuove davanti dovrebbero essere due: una prima e una seconda punta. Da escludere spese pazze.