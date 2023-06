Assalto pesante a Barella: 105 milioni sul tavolo

Dopo il primo timido approccio, gli inglesi potrebbero fare sul serio per Barella spingendosi a riproporre l’offerta: si parla di un affare complessivo da 105 milioni

Nelle scorse ore, il Telegraph ha parlato di un’offerta del Newcastle per Barella. Ci sarebbero stati dei colloqui nei giorni scorsi, ma la prima cifra espressa dal club inglese non sarebbe neanche stata presa in considerazione dall’Inter. Si è parlato di 60 milioni di euro. Per i nerazzurri Nicolò Barella è formalmente un incedibile, e in ogni caso la sua valutazione trascende di molti milioni quella che è stata la cifra messa sul piatto dal club gestito da PIF.

Tuttavia il Newcastle non sta scherzando: punta sul serio su Nicolò Barella. E per questo, nei prossimi giorni, l’offerta potrebbe essere alzata. “Si ritiene che un accordo sia raggiungibile, secondo più fonti, con intensi colloqui in corso negli ultimi giorni“, si legge sul Telegrah.

Il Newcastle, per ora, non ha intenzione di alzare l’offerta fatta all’Inter: proverà prima a corteggiare il centrocampista sardo, per capire se possa esserci margine di trattativa. A oggi, il club sarebbe pronto a un investimento di 105 milioni per Barella. 60 milioni all’Inter, più nove milioni per cinque anni (ovvero 45 milioni solo al calciatore). Per un totale, appunto, di 105 milioni.

“Ma c’è ancora del lavoro da fare per concludere i negoziati“, scrive a tal proposito il Telegraph, ricordando che Barella sarebbe l’operazione di mercato più onerosa della storia del Newcastle, “se riuscisse ad andare in porto“.

105 milioni per Barella, l’investimento più alto di PIF

Il viaggio di Piero Ausilio a Londra per ragionare col Chelsea di Lukaku, Koulibaly e Onana ha forse acceso qualche luce di troppo sull’Inter in Inghilterra. O almeno ha risvegliato l’interesse della stampa britanni. Bisogna credere alla notizia rilanciata da Telegraph riguardante l’offerta del Newcastle per Barella? L’impressione è che la proposta da 50 milioni di sterline per il centrocampista nerazzurro possa essere arrivata sul serio.

Per l’Inter Barella è un valore intoccabile della squadra. Un giocatore per cui non è mai stato fissato un prezzo di vendita, perché nessuno in società ha voglia di privarsene. Come spiega La Gazzetta dello Sport, sia il presidente Steven Zhang e che l’amministratore delegato ritengono il sardo incedibile. Quindi i nerazzurri non hanno troppa paura del potente e ricchissimo club inglese.

Soprattutto in Champions, Barella ha giocato una grande stagione. Ed è normale che ci siano molti top club interessati al suo profilo. Ma l’offerta fatta dal Newcastle è inaccettabile da tutti i punti di vista. Anche perché, il ragazzo è valutato da almeno un anno più di un’ottantina di milioni.

Cuore e spirito: perché l’Inter non può privarsi di Nicolò

Lo abbiamo detto a più riprese: Barella non è soltanto un giocatore fondamentale a livello tecnico per l’Inter, ma è anche un giocatore che incarna alla perfezione lo spirito nerazzurro: è un interista, un mezzo pazzo, uno che ci mette sempre tutta l’anima, nel bene e nel male. E, soprattutto, uno dei pochi trascinatori, sia col fisico che con il cuore, della squadra.

Anche all’interno dello spogliatoio, il ragazzo è un leader. Tutti gli vogliono bene, nonostante la sua esuberanza e certe sue uscite un po’ sopra le righe. Lo ha detto qualche mese fa Lukaku, dopo il noto litigio in campo durante Inter-Sampdoria.

Anche il pubblico lo ama. Il ragazzo ha voluto fortemente l’Inter, e l’Inter vuole costruire il suo futuro di gloria basandosi sulle sue qualità umane e tecniche. Ma già nel presente, il centrocampista è un simbolo per la società. Uno così non va ceduto a cuor leggere. Nel calcio contemporaneo non esistono più bandiere, si dice spesso. Ma Barella è un vero alfiere, uno che la bandiera può portarla, per mostrare nel mondo il vessillo nerazzurro.