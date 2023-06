Clamoroso, torna Cancelo: formula e dettagli dell’operazione

A sorpresa, l’ex Inter potrebbe finire per far ritorno in Italia. Frattura insanabile quella col Manchester City. Tre big su di lui, la situazione

A campionati ormai terminati, è tempo di soffermarsi solo ed unicamente sulla prossima finestra di calciomercato estiva. Innumerevoli le opportunità che, a breve, si presenteranno sul mercato: inclusa, a maggior ragione, quella riconducibile a Joao Cancelo.

A causa di alcune divergenze, il portoghese ha momentaneamente detto addio al Manchester City accasandosi, da quel momento in poi, al Bayern Monaco in via temporanea tramite la via del prestito con diritto di riscatto.

21 presenze, 1 rete e 6 assist. Questi i numeri totalizzati dal classe ’94 al fianco dei bavaresi: con questi ultimi che, però, a causa dell’esorbitante cifra che avrebbero dovuto sborsare fuori per far sì che l’ex Juve e Inter diventasse di loro proprietà – vale a dire 70 milioni – hanno poi deciso di mollare la presa.

Restano innumerevoli, a questo punto, i dubbi riguardanti Joao Cancelo ed il suo futuro. Una cosa è certa però: a causa della rottura tra lui e i ‘Citiziens’, cosa già anticipata, il laterale ‘tuttofare’ è sì destinato a ritornare in Inghilterra ma per poi dire, immediatamente, addio a Pep Guardiola. Tra le tante ipotesi, vi è anche quella di un presunto ritorno in A.

Calciomercato, l’ex Inter Cancelo può tornare in Italia: c’è anche la Juventus su di lui oltre a Barcellona e Arsenal

Eccezion fatta per Barcellona e Arsenal, club che restano particolarmente interessati a Joao Cancelo, anche la Juventus pare essere ritornata sulle tracce del suo ex tesserato.

Il portoghese ha, infatti, trascorso nell’intero arco della sua carriera due parentesi in Serie A: precisamente al fianco dell’Inter nella stagione 2017-18 e poi al fianco della Juventus in quella successiva, per poi dire addio all’Italia trasferendosi, a quel punto, proprio al Manchester City.

Ora, proprio come accade il 99% delle volte, tutto ha un inizio ed una fine: ed è proprio il caso di Joao Cancelo e la squadra guidata attualmente Pep Guardiola, situazione della quale vi abbiamo abbondantemente parlato in precedenza.

Non è affatto finita qui però. Oltre ai soli Barcellona e Arsenal, anche la ‘Vecchia Signora’ si è particolarmente detta intrigata da questa idea di mercato.

Ciò a cui si è infatti pensato, non è altro che un nuovo e presunto affare tramite la formula del prestito con diritto. Da concordare, inoltre, la cifra dell’eventuale riscatto.

Ciò che resta da capire, per intenderci, è la reale posizione del Manchester City: disposto sì a lasciar andare via il calciatore, anche tramite la via del prestito lo ribadiamo, ma non a cifre totalmente irrisorie rispetto al reale valore per cui Cancelo è stato acquistato in passato (65 milioni complessivi se dobbiamo dirla tutta).

Complice, dunque, un contratto che andrà in scadenza nel 2027, solo difronte ad una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro gli inglesi potrebbero finire per cedere.