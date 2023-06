‘Solo’ 5 milioni, affare Inter in Bundesliga

I nerazzurri potrebbero finire per contrattare qualche altro affare in Germania. In ballo non solo Gosens ma anche un’altra pedina. Svelati tutti i possibili scenari

Quella di Robin Gosens, così come quella di molti altri, resta una situazione da dover approfondire ancora del tutto in casa Inter.

Spesso e volentieri si è, infatti, parlato di una sua possibile partenza: ipotesi non ancora tramontata del tutto nonostante le discrete prestazioni offerte dal tedesco in questi ultimi tempi.

A differenza di quanto accaduto agli inizi di questa stagione, Simone Inzaghi – una volta preso atto della soddisfacente condizione fisica recuperata dall’ex Atalanta – ha poi deciso di gettare in campo con assiduità il classe ’94 in ogni mezz’ora finale di un qualsiasi match (chiaramente perché chiuso da Dimarco in partenza).

E’ proprio questo, non a caso, ciò che starebbe spingendo Robin Gosens a valutare tutta una serie di altre potenziali destinazioni, dove ad oggi vi è sicuramente la Bundesliga in pole: stesso e identico campionato dal quale negli scorsi giorni è spuntato fuori il nome di Dodi Lukebakio, esterno d’attacco ‘tuttofare’ dell’Herta Berlino accostato ai nerazzurri.

Ora, a prescindere dall’affare Gosens, l’intera dirigenza interista potrebbe, anche, finire per concludere un’altra presunta operazione in Germania. Questa volta, tutti gli indizi, ci portano a fare riferimento proprio al nome di Valentino Lazaro, calciatore oramai – a tutti gli effetti – fuori dal progetto tecnico della ‘Beneamata’.

Calciomercato Inter, possibile futuro in Bundes anche per Lazaro: il Torino non lo riscatta. Le papabili destinazioni

In alternativa al nome di Robin Gosens, altre società tedesche starebbero sondando la pista Lazaro: laterale di centrocampo che, generalmente, predilige agire sul versante di destra.

Come già anticipato, del resto, l’Inter si trova a dover fare i conti con questa situazione ormai da diversi anni. Già nelle precedenti annate, infatti, i nerazzurri erano finiti per piazzarlo in prestito prima al Newcastle e al Borussia M’Gladbach, fino ad arrivare poi alle due parentesi vissute – sempre a titolo temporaneo – al fianco di Benfica e Torino.

Proprio quest’ultimo club, non a caso, ha già fatto sapere di non essere intenzionato ad esercitare l’opzione valida per il riscatto del calciatore, concordato nella passata estate assieme all’Inter sulla base di 6 milioni di euro.

Ora, una volta giunti a questo punto, diversi club di media fascia tedesca potrebbero, anche, finire per sondare la pista Lazaro. Pensiamo, ad esempio, al Wolfsburg – club che resta alla costante ricerca di un laterale e che ha, non per niente, già incominciato a monitorare la situazione Gosens – ma anche al Borussia M’Gladabch (società che, ribadiamo, già in passato ha accolto il classe ’96 ma pur sempre a titolo temporaneo).

La richiesta fatta trapelare direttamente da parte dell’Inter è di 4-5 milioni di euro: prezzo totalmente al ribasso ma che potrebbe far sì, in quel caso, che – dopo anni – i nerazzurri arrivino a liberarsi dell’ingaggio dell’austriaco, in passato voluto fortemente dall’allora tecnico della ‘Beneamata’, Antonio Conte.