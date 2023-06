Correa via, l’erede dalla Germania: 20 milioni

Nuova idea per l’attacco nerazzurro. Spunta fuori il nome del potenziale erede del ‘Tucu’, oramai da tempo sull’uscio della porta di Appiano. La situazione

Nonostante l’imminente finale di Champions League, match che si disputerà tra poco più di quarantott’ore, in casa Inter c’è sempre tempo e modo di pensare al calciomercato.

Sarà, infatti, nel corso della prossima estate che l’intera dirigenza nerazzurra rivoluzionerà, grossomodo, la propria rosa: a partire dall’attacco.

Tra i sicuri partenti vi è, non a caso, da dover considerare Joaquin Correa, attaccante che ha deluso in pieno le aspettative da quando approdato a Milano.

In due anni di nerazzurro, oltre ad aver fornito un apporto del tutto insoddisfacente, il ‘Tucu’ è anche riuscito nell’intento di accumulare già ben 8 infortuni.

L’ultimo ko, è proprio quello giunto negli istanti finali dell’ultimo atto di Coppa Italia, disputatosi nello scorso 24 maggio contro la Fiorentina ed in cui l’argentino si è, praticamente, infortunato calciando il pallone in aria una volta preso atto del triplice fischio del direttore di gara.

Ora, proprio questo stop – per lui una distrazione muscolare al soleo della gamba destra – lo ha già tenuto fermo ai box in occasione degli ultimi due impegni di campionato disputati dall’Inter. Come se non bastasse, però, l’ex Lazio non ha ancora recuperato appieno da questa sua batosta.

Una sua presenza durante la finale di Champions contro il Manchester City del prossimo sabato sera è, infatti, ancora da valutare: in quanto, proprio nella giornata di ieri, Correa aveva sì incominciato la propria seduta d’allenamento al pari dei propri compagni distaccandosi poi, però, a metà frazione.

Insomma, ormai non ci sarebbe neanche da dirlo ma è così: l’Inter ha necessariamente bisogno di un nuovo rinforzo offensivo.

Lukaku a parte, calciatore per cui la ‘Beneamata’ farà un nuovo tentativo in casa Chelsea nel corso della prossima estate, Correa viaggia, infatti, spedito verso la cessione al termine di quest’annata. Da vedere, poi, se i nerazzurri riusciranno a liberarsi di lui a titolo temporaneo o in via definitiva. Nel frattempo Marotta e Ausilio provano a cautelarsi così.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Lukebakio per l’attacco: può essere lui il dopo Correa per 20 milioni

Stando a quanto riferito direttamente da ‘Sky Sport‘ in queste ultime ore, per l’attacco nerazzurro è sorta fuori la candidatura di Dodi Lukebakio, attaccante di attuale proprietà dell’Herta Berlino.

Proprio al fianco dei tedeschi, il classe ’97 ha messo a referto in stagione 12 reti e 5 assist in 33 apparizioni totali.

Per chi non lo conoscesse a fondo, si tratta – prettamente – di un’ala destra che, però, viene spesso e volentieri impiegato anche da ala sinistra e, all’occorrenza, anche da prima punta.

Il belga aveva già dato modo di farsi conoscere in passato: precisamente quando castigò il Bayern Monaco, quando ancora ricorreva il 2018 nella parentesi Fortuna Dusseldorf, con una tripletta (cosa che non accadeva da ben diciassette anni).

Ciò che ‘Sky Sport‘ rivela, non a caso, è che ad oggi non c’è ancora, praticamente, nulla tra lui e l’Inter: se non fosse per il fatto che, dal nulla, i nerazzurri potrebbero anche finire per tenere a portata di mano il suo nome una volta messisi alle spalle la missione Istanbul.

Potenziale affare da 20 milioni che, a quella cifra, potrebbe anche consentire alla ‘Beneamata’ di aver finalmente trovato, in quel caso, il presunto erede di Correa.