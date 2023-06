Zhang ha svoltato: più di 200 milioni di euro

Soddisfazione per il presidente nerazzurro dopo la finale di Champions League, ora sguardo sul mercato con la possibilità di monetizzare almeno tre grosse cessioni

Nonostante la sconfitta rimediata per l’unico gol subito ad opera del centrocampista spagnolo Rodri, Man of the Match della finale di Champions League, l’Inter ha compiuto una vera impresa tenendo testa al Manchester City di Pep Guardiola per tutta la durata della gara. A testa alta, adesso, il gruppo nerazzurro può ripartire per riconfermarsi sugli stessi livelli anche il prossimo anno.

Felice di come sono andate le cose – senza però nascondere l’amarezza del risultato finale – è anche il presidente Steven Zhang, sempre vicino alle vicende di squadra senza mai allontanarsi un attimo dai propri obblighi finanziari. E proprio su questo fronte, l’Inter ha modo di respirare dopo annate difficili anche a seguito della pandemia. Anzitutto grazie agli introiti derivanti dal raggiungimento della finale di Champions che, nel complesso, porta nelle casse nerazzurre la bellezza di 100 milioni di euro.

L’altra nota positiva, invece, potrebbe arrivare proprio nel corso della sessione estiva di mercato laddove sussistono le condizioni per cedere almeno tre profili di spessore della rosa di Inzaghi generando grande plusvalenza, ma senza compromettere negativamente il livello di competitività.

Stando alle stime, Zhang potrebbe guadagnare sul mercato almeno altri 100 milioni di euro per un totale complessivo di oltre 200 milioni di ricavi. L’ennesima riprova del suo fiducioso operato, scacciando ulteriormente le voci sulla cessione delle quote ad un socio di maggioranza ben più forte di lui come sarebbe potuto essere l’imprenditore finlandese ex Nokia, Thomas Zilliacus.

Ricavi e mercato, l’Inter sorride: triplo addio per alzare l’asticella in bilancio

Nello specifico, l’Inter sta decifrando le posizioni di André Onana, Marcelo Brozovic e Denzel Dumfries.

Il portiere camerunese piace molto in Premier League come anche nel caso dei suoi due compagni di squadra, lasciando il Chelsea alle porte per un’eventuale offerta definitiva che possa addirittura superare la pretesa di 40 milioni di euro cash da parte di Giuseppe Marotta.

Quanto al centrocampista nerazzurro, tra i migliori della finale, lo spogliatoio è spaccato in due: da una parte ci si aspetterebbe la sua permanenza, vista l’importanza qualitativa e morale che porta al suo interno; dall’altra invece l’addio forzato dovuto all’evoluzione di Hakan Calhanoglu in mediana. Altri 30 milioni previsti.

Quanto all’esterno destro, precedentemente accostato a club come Bayern Monaco, Barcellona e Manchester United, ha ancora tante pretendenti al suo seguito sebbene nessuna di queste abbia presentato offerte concrete al cospetto della dirigenza. Anche in questa circostanza, l’Inter prevede almeno 40 milioni di euro di incasso.