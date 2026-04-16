Rivoluzione Inter, arriva la conferma definitiva: dalla Juve il sostituto

È fatta per lo ‘scippo’ ai bianconeri: tutti i dettagli

In casa Inter siamo vicini a quella che sarà una vera e propria rivoluzione, considerati i diversi giocatori in scadenza – quasi tutti di una certa rilevanza, soprattutto nello spogliatoio – e quelli che potrebbero dire addio nel prossimo mercato. Da Bastoni a Dumfries, nomi di un certo peso.

Una rivoluzione ci sarà anche nei quadri dirigenziali, con riferimento al settore giovanile. Andranno infatti via dall’Inter sia Massimo Tarantino, negli ultimi tre anni il responsabile dell’Academy interista, sia il capo scouting internazionale Berardi. Entrambi faranno ritorno alla Roma.

Ormai è certo, il sostituto di Tarantino arriverà dalla Juve. La notizia delle scorse settimane è stata confermata in queste ore da ‘Sky Sport’: sarà Michele Sbravati, numero uno del settore giovanile bianconero dal 2024, il nuovo responsabile di quello nerazzurro.

Settore giovanile Inter: Sbravati in coppia con Pea

Sessantanni compiuti lo scorso 6 dicembre, Sbravati lavorerà in coppia con Fulvio Pea, ex allenatore della Primavera interista dal 2009 al 2011. Nella sua carriera anche un’esperienza allo Jiangsu, quando dietro c’era ancora Suning. Negli ultimi tre anni è stato sotto contratto con la Nazionale albanese, in qualità di Direttore tecnico.