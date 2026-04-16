Inter, erede Bastoni: “Bremer colpo eccezionale. Poi questa punta”

Grande subbuglio intorno al mercato dei nerazzurri: “Via Luis Henrique e Frattesi, per la porta c’è Vicario”

Il futuro prossimo dell’Inter è un grosso punto interrogativo. Salvo clamorosi capitomboli finali, con la conquista dello scudetto si ripartirà da Cristian Chivu in panchina, ma non è detto che la conferma del tecnico rumeno non possa portare ad un cambio di modulo. Tante novità ci saranno in rosa: da sostituire i giocatori che si svincolano, ma anche qualche titolarissimo potrebbe essere ceduto. In primis Alessandro Bastoni.

“L’Inter ha bisogno di un difensore veloce, soprattutto se Bastoni partirà, e da un grande centrale. Bremer sarebbe un colpo eccezionale, anche Kim è un buon nome: il livello deve essere quello”. Pensieri e parole di Aldo Serena. L’ex centravanti nerazzurro, intervistato da La Repubblica, spiega di cosa avrebbe bisogno la squadra per fare il salto di qualità in Europa: “Occorre un portiere forte e pronto: Vicario andrebbe bene”.

Ovviamente ci sarà bisogno anche di qualche cessione: “In attacco Thuram ha avuto in calo ma è tornato, sugli altri non ho dubbi, compreso Bonny. Reparto da completare con un grimaldello stile Nico Paz, Lookman, Doue o Kvaratskhelia. In uscita Frattesi sembra un po’ ai margini del progetto, mentre Luis Henrique ha evidenziato lacune difensive. Invece darei un’altra chance a Diouf” conclude Serena.