Simeone all’Inter non è fantacalcio, ecco come stanno le cose

Nuove voci sul tecnico argentino dell’Atletico Madrid sulla panchina nerazzurra al posto di Chivu. Tutta la verità

Ieri in Francia il giornalista esperto di calciomercato Santi Aouna ha rilanciato la candidatura di Diego Pablo Simeone sulla panchina dell’Inter sul sito footmercato. Più volte il tecnico argentino ha detto che gli sarebbe piaciuto un giorno tornare in nerazzurro, dove ha passato due stagioni da calciatore tra il 1997 e il 1999 conquistando una Coppa Uefa. Ma può prendere il posto di Cristian Chivu già al termine di questa stagione? Facciamo chiarezza.

L’idea che Simeone possa diventare il prossimo allenatore dell’Inter non è fantacalcio. Il Cholo gode della stima dei dirigenti nerazzurri e del fondo Oaktree, anche se sanno che il suo ingaggio è tra i più alti al mondo. Ad oggi Chivu sembra molto saldo sulla panchina, anzi: si sta trattando il rinnovo che dovrebbe essere formalizzato una volta vinto lo scudetto. Ma la macchia dell’eliminazione dalla Champions League ad opera del Bodo Glimt resta.

Uscire ai playoff è stato un bel danno per le casse nerazzurre e ci si domanda se ci sia bisogno di un allenatore con maggiore pedigree europeo. Simeone ha il contratto in scadenza a giugno con l’Atletico Madrid, ma c’è un’opzione per il rinnovo fino al 2027 che sarà esercitata. Proprio quella potrebbe essere la data del ricongiungimento coi nerazzurri, se la prossima stagione Chivu dovesse di nuovo fare flop a livello internazionale. Solo la vittoria di questa Champions potrebbe anticipare l’addio del Cholo e il suo sbarco a Milano.