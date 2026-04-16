Nuovo scandalo in Serie A, tifosi Inter non ne possono più

Il 24 maggio si chiude il campionato, ma c’è un’altra polemica da affrontare prima dello scudetto

Ci sono ancora sei giornate di Serie A da giocare. Con 9 punti di vantaggio sul Napoli secondo e in barba alla scaramanzia, tanti tifosi dell’Inter stanno facendo i conti su quando potrebbe arrivare la matematica conquista del 21esimo scudetto della storia nerazzurra. E’ ovvio che la speranza è quella di vincerlo a San Siro: ci sono ancora tre gare da giocare in casa e altrettante in trasferta. Almeno sulla carta.

Allo stadio Meazza la squadra di Chivu ospiterà nell’ordine il Cagliari, il Parma e il Verona. Mentre dovrà fare visita prima al Torino, poi alla Lazio e infine al Bologna. Due avversarie hanno le tifoserie in aperta contestazione con i rispettivi presidenti Cairo e Lotito. Questo vuol dire che sia nel capoluogo piemontese che nella Capitale, sugli spalti ci potrebbero essere più tifosi dell’Inter rispetto a quelli di casa.

Per quanto riguarda l’ultima gara a Bologna, invece, molti supporter stanno denunciando l’ennesimo scandalo legato al prezzo dei biglietti. Il club felsineo, come riportato da Il Resto del Carlino, ha deciso che il costo di un posto nei distinti per Bologna-Inter sarà di 110 euro, mentre per lo stesso settore in Bologna-Roma sarà poco più della metà: 60 euro. Qualcuno prenda provvedimenti.