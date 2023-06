ESCLUSIVO | Zanotti ha scelto il San Gallo: i dettagli

Reduce dal Mondiale Under 20 con l’Italia di Nicolato, il giovane terzino di proprietà dell’Inter si avvicina al trasferimento in Svizzera

Corteggiato da diversi club di Serie B e dagli austriaci del Rapid Vienna, ma il futuro di Mattia Zanotti sarà probabilmente in Svizzera. Come raccolto in esclusiva da Interlive.it, il giovane terzino dell’Inter viaggia in direzione San Gallo.

Apprezzato da Inzaghi – che gli ha concesso anche due presenze stagionali in Serie A – e reduce da un ottimo Mondiale Under 20 con l’Italia di Nicolato, sconfitta solo in finale dall’Uruguay, Zanotti ha scelto di trasferirsi al San Gallo dopo i diversi colloqui avuti con il tecnico della squadra elvetica, Peter Zeidler.

Giunto sesto nell’ultima Super League, il club svizzero conta di chiudere con l’Inter già in questi giorni sulla base di un prestito in modo da far effettuare le visite mediche al classe 2003.