Maxi offerta per Koulibaly, l’Inter è spiazzata

Spuntano nuovi dettagli sulla posizione del difensore centrale ex Napoli ad un solo anno dal trasferimento al Chelsea, mentre l’Inter perde terreno come pretendente

Per molti il calcio di Premier League è la massima espressione dello spettacolo visivo. Scendono in campo tanti fuoriclasse, le cornici di pubblico sono sempre passionali. Si danno battaglia club storici del panorama internazionale. Ogni anno sembra offrire una sorpresa nuova, ma anche qualche delusione inaspettata. Come il Chelsea, fresco dalle ingenti operazioni di mercato lanciate dalla presidenza in mano a Todd Boelhy, vero flop della stagione.

Tra gli ultimi acquisti messi in scena dalla dirigenza dei ‘Blues’ c’è stato proprio lui, Kalidou Koulibaly. Lo stesso roccioso difensore centrale che fino ad un anno prima faceva faville con la maglia del Napoli, stagliandosi tra i migliori nel suo ruolo a livello mondiale. Oggi non c’è più nulla di lui che ricordi il passato. Al pari di quanto accaduto per Romelu Lukaku, anche il senegalese ha giocato al di sotto delle aspettative. E i risultati di squadra confermano questo cattivo trend.

Ora il suo nome è finito nuovamente in balia delle pretendenti di mercato, agguerrite per accaparrarsi il suo cartellino svalutato rispetto alla scorsa estate. Anche l’Inter ci ha provato di recente, grazie all’aiuto del direttore sportivo Piero Ausilio che ha raggiunto la capitale inglese negli scorsi giorni per trattare con il Chelsea proprio di mercato: dall’interesse per André Onana al bis del prestito di Lukaku, passando per gli esuberi Loftus-Cheek e Chalobah ma anche lo stesso Koulibaly.

Inter-Koulibaly, altro fallimento: Chelsea verso la fumata bianca in Saudi League

Nonostante sembri essere trapelato qualche segno di consenso, forte anche degli ottimi rapporti che intercorrono tra le parti, la trattativa per il centrale è comunque svanita in un nulla di fatto. Specie perché su di lui è piombato di recente l’Al-Hilal, con l’intenzione di prelevarlo subito per accasarlo al nuovo ambizioso progetto tecnico in Arabia Saudita. A riportarlo è ‘calciomercato.it‘ in esclusiva.

Dopo il fallimento con Lionel Messi, il club arabo avrebbe infatti proposto al calciatore un contratto da 20 milioni di euro annui come garanzia per le sue prestazioni. Le parti sembrano essere ormai già avviate verso la fumata bianca, mentre per l’Inter si tratterebbe dell’ennesimo fallimento di mercato. Al fine di accontentare le richieste di Simone Inzaghi, la dirigenza nerazzurra dovrà dunque adattarsi alla situazione e spostare l’attenzione sulle tante altre alternative al ruolo.