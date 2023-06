Addio Onana, l’Inter fa cassa: annuncio esplosivo in tv

Il portiere sarebbe destinato a lasciare l’Inter nel corso di questa sessione estiva di mercato, parola del direttore sportivo ed imprenditore vicino agli affari di Serie A

Non è la prima volta che si parla di lui, anche in chiave mercato. E non sarà l’ultima. Anzi, il nome di André Onana continua a crescere nella speciale classifica dei profili che maggiormente fanno gola alle grandi realtà calcistiche europee in questa sessione di mercato bollente ormai alle porte.

Ad aver accresciuto tanto il suo prestigio in Europa sono state le grandi prestazioni con la maglia dell’Inter alla prima comparizione nel campionato di Serie A, dapprima come sostituto di Samir Handanovic e poi come prima scelta assoluta dell’allenatore Simone Inzaghi. Figura imprescindibile anche nel cammino di Champions League, Onana ha dato dimostrazione non soltanto di doti tecniche pazzesche – persino nel gioco di gambe, correndo rischi in piena sicurezza – ma anche di leadership. Qualità utile in un ambiente spesso teso, della quale ha avuto bisogno nei momenti più duri quando tutto sembrava crollare sulle spalle della squadra.

Oggi, assieme ad altri elementi di spicco come Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, Onana rappresenta a pieno l’essenza dei valori nerazzurro dentro e fuori dal campo. Disciplina, carisma, ambizione. Caratteristiche che li accomunano, anche e soprattutto sul mercato. Robe che piacciono particolarmente ai club di Premier League inglese, non a caso economicamente ben piazzati e disposti a fare carte false per agguantare profili simili.

Il Chelsea sfida l’Inter, questione di pazienza sul mercato: “Ne hanno bisogno”

Nel caso di Onana, il Chelsea ha palesato il proprio interesse richiamando a sé l’attenzione del direttore sportivo Piero Ausilio il quale – in un incontro durato un paio di giorni – ha raggiunto la capitale inglese per discutere di affari. Nonostante un primo rifiuto ad intavolare trattative sulla base del prezzo di 40 milioni di euro, l’Inter potrebbe clamorosamente aprire ad un dialogo approfondito nelle prossime settimane.

Un’eventualità che avrebbe messo in conto anche Fabio Cordella, anch’egli direttore sportivo e imprenditore, dichiaratamente a favore della cessione del portiere camerunese come ribadito nel corso della diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay’.

“Penso che Onana andrà via. È l’unico che potrebbe portare nelle casse nerazzurre soldi facili, ne hanno veramente bisogno in questo momento“, ha annunciato Cordella. Nel caso in cui questo scenario dovesse tramutarsi in realtà, al club nerazzurro spetterebbe il compito di valorizzare l’erede. Guglielmo Vicario resiste ancora come opzione principale.

In relazione all’obiettivo nerazzurro è intervenuto il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, anch’egli ospite di ‘TvPlay’: “Non smentisco che l’Inter abbia messo gli occhi sul nostro portiere. Spero si possa trovare una soluzione che faccia felice il ragazzo, ha chiuso un’altra stagione straordinaria. Poi dipenderà anche dalle sue volontà“.